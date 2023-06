Campeão olímpico, surfista Italo Ferreira fecha parceira com novo patrocinador

Nesta terça-feira (20), o surfista brasileiro Italo Ferreira, de 29 anos, anunciou a nova parceria com o Banco do Brasil. Pelo Instagram, o atleta divulgou a novidade com os seguidores e disse que é uma honra entrar para o "time de atletas" da instituição financeira.

"Estou muito honrado em entrar para o time de atletas do @bancodobrasil fazendo o que mais amo, que é surfar e representar o meu país pelo mundo. Vamos seguir firme e forte nessa jornada" escreveu o surfista.

O perfil na mesma rede social do Banco do Brasil respondeu a publicação do atleta dando as boas vindas à equipe. "Seja muito bem vindo Italo! A gente tá muito feliz em ser seu apoiador, além de sermos fãs da sua história e do surfe nacional. Conte com a gente #PraTudoQueVoceImaginar", comentou.

O acordo prevê que o campeão olímpico participe de ações de relacionamento e campanhas publicitárias do banco. Ferreira é o primeiro surfista homem a entrar para a equipe de embaixadores do banco, que também conta com as surfistas Tati West, Silvana Lima e Juliana dos Santos.

A parceria foi firmada entre a instituição e a IF15, empresa que agencia o Italo e que detém os direitos de imagem do atleta.

Quem é Italo Ferreira?

Ítalo Ferreira nasceu em 6 de maio de 1994 em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. É um surfista profissional brasileiro que está na ASP World Tour desde 2015. Em 2021, o potiguar se consagrou como o primeiro campeão olímipico da história do surfe, quando recebeu a medalha de ouro ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, quando o esporte estreiou como modalidade olímpica. Também foi a primeira medalha de ouro do Brasil na edição. Além do grande título mundial do WSL (World Surf League Latin America) em 2019.

(*Gabriel Bentes,estagário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)