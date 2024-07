Meteroro corta o céu do Piauí e surpreende moradores com clarão; vídeo

Um meteoro cortou o céu do Piauí, iluminando diversas áreas da cidade do Nordeste, na madrugada deste sábado (13). O fenômeno foi visto por moradores por volta das 1h, que filmaram o momento em que viram o clarão. Os vídeos viralizaram na internet e mostram o momento em que o objeto, ainda não identificado, “rasga” o céu e provoca uma imensa luz vista de diversos locais.

Nas redes sociais, há registros de câmeras de segurança e publicações de internautas que presenciaram a situação em Elesbão Veloso, Aroazes, Itainópolis, Conceição do Canindé, Massapê do Piauí, Campo Maior, Caridade, Jacobina do Piauí, Curral Novo, Belém do Piauí, Padre Marcos, Piracuruca, Piripiri, Francisco Macedo e Patos do Piauí. Em algumas cidades pernambucanas o fenômeno também teria sido observado

O coordenador do Projeto Brasileiro de Pesquisa de Meteoros, Marcelo Antônio, explica que o caso pode ser super bólido (meteoro brilhante). Uma rocha que entra na atmosfera do nosso planeta a velocidades altíssimas, a milhares de quilômetros por hora.

"Como o nosso planeta - três quartos - é coberto de água, a maioria desse fenômeno ocorre em cima do mar. Então ele é pouco visto. E quando ele é avistado, ele causa essa impressão fantástica. É um momento realmente muito bonito. Não apresenta ameaça nenhuma, esse tipo de fenômeno. Em geral, esse corpo rochoso se desintegra no ar".

Quais são as cores comuns de meteoros?

Algumas cores comuns de meteoros são: laranja-amarelado (sódio), amarelo (ferro), azul-verde (magnésio), violeta (cálcio) e vermelho (nitrogênio e oxigênio atmosféricos).O fenômeno acontece quando a Terra, durante a órbita ao redor do Sol, cruza áreas com rochas e poeira cósmica deixadas por cometas.