Mês de Setembro traz eclipse lunar e passagem do 'cometa do século'; confira os fenômenos do mês

Os amantes da astronomia podem se preparar para um verdadeiro espetáculo no céu noturno durante o mês de setembro. Entre os destaques estão um eclipse lunar parcial e a tão aguardada passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), que já vem sendo chamado de possível "cometa do século" por seu potencial de brilho. O mês também traz diversas conjunções entre planetas e a Lua.

Os fenômenos astronômicos do mês de setembro foram listados pelo guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

No dia 17 de setembro, o céu será iluminado por uma Superlua cheia, que ocorre quando a Lua atinge o perigeu, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita. Além disso, o mesmo dia também trará um eclipse lunar parcial, embora este seja de baixa intensidade, com apenas 0,08% da superfície lunar sendo encoberta pela sombra da Terra. O fenômeno será visível em todas as Américas, na transição da noite do dia 17 para o dia 18.

Outra atração astronômica será a passagem do cometa C/2023 A3, que deve atingir seu ponto mais próximo do Sol em 27 de setembro. Embora o período de melhor observação deva ocorrer em outubro, quando o cometa se aproximará da Terra, ele poderá ser avistado na última semana de setembro, em céus escuros e com o auxílio de binóculos.

Além desses fenômenos, Saturno e Netuno estarão em oposição ao Sol nos dias 7 e 20, respectivamente, proporcionando as melhores condições para observação desses planetas durante toda a noite.

Os entusiastas da fotografia astronômica também poderão captar belas imagens durante as conjunções celestes, quando dois ou mais corpos celestes parecem estar próximos no céu. Alguns desses encontros incluem a Lua e Vênus no dia 5, e a Lua e Júpiter no dia 23, além de outros fenômenos listados pelo Observatório do Valongol.

Confira os principais fenômenos astronômicos do mês de setembro:

🌙 1º de setembro: conjunção entre a Lua e Mercúrio na constelação de Leão, próxima ao horizonte oeste durante o crepúsculo.

🌙 5 de setembro: a Lua, Vênus e a estrela Spica formarão um trio celeste visível na direção oeste, na constelação de Virgem, antes do anoitecer.

🪐 7 de setembro: Saturno estará em oposição ao Sol, brilhando intensamente durante toda a noite na constelação de Aquário.

🌖 17 de setembro: Superlua, um eclipse lunar parcial e a Lua e Saturno em conjunção na constelação de Aquário são os três fenômenos previstos para este dia.

☀️ 20 de setembro: Netuno também estará em oposição ao Sol, sendo um ótimo momento para observá-lo com telescópios em céus escuros na constelação de Áries.

✨ 22 de setembro: o equinócio de primavera ocorrerá às 09h43, marcando o início da estação no hemisfério sul.

🌕 23 de setembro: conjunção entre a Lua e Júpiter, visível na constelação de Touro.

🌕 25 de setembro: conjunção entre a Lua e Marte, no começo da madrugada, na constelação de Gêmeos.

☄️ 27 de setembro: o cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS) estará mais próximo do Sol e poderá ser visível a olho nu ou com binóculos na constelação de Sextante, direção leste.

