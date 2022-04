Maquiagem com sabor e aroma de chocolate: beleza em clima de Páscoa

A Páscoa já passou, mas a paixão por chocolate continua. Branco, meio amargo, ao leite, com recheio de castanha-do-pará e cupuaçu; aqui no Pará, maior produtor de cacau do país, formas de melhorar o doce não faltam.

Na maquiagem, muita gente curte brincar com as cores e texturas e, por que não brincar com sabores e aromas? E por que não sabor e aroma de chocolate?

Foi pensando nisso que hoje trouxe (com delay) sugestões de produtos que trazem o chocolate seja na cor, textura, sabor ou aroma. Porque pra quem gosta de chocolate não precisa da Páscoa pra se jogar.

Batom Creamy Matte Milk (Make B de O Boticário)

Esse batom é super pigmentado com uma textura macia que permite um efeito confortável e sensação de hidratação. E melhor, ele carrega as essências dos mais finos chocolates do mundo traduzidas em cores deliciosas para o outono. Tom quente de chocolate realçado por um glow irresistível e aroma com notas de avelã e coco caramelizado.

Batom O Boticário (Divulgação)

Gloss Hot Chocolit (Fenty Beauty)

Um dos meus gloss favoritos da vida! Ele tem um efeito de brilho marcante que deixa uma sensação nos lábios tão deliciosa quanto a aparência deles, a hidratação fica por conta da manteiga de karité! Entre as seis cores disponíveis, a cor de chocolate “Hot Chocolit” é a indicação da vez.

Gloss Fenty Beauty (Divulgação)

Paleta Boca Rosa #OMG Choco (Payot)

Essa é uma edição limitada da paleta de iluminadores da Boca Rosa. Com fragrância de chocolate, o estojo marrom possui espelho, vem com uma luva de proteção e embalagem externa dourada. Possui três tons de iluminadores, fáceis de usar, que destacam seus traços favoritos, adiciona dimensão e proporciona um brilho fantástico. Pode ser usada no corpo e no rosto.