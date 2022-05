Produtos de make baratinhos que não prometem nada mas entregam tudo

Quem disse que precisa pagar caro para ter produtos bons com resultados incríveis? Claro que às vezes o barato sai caro. Quem nunca teve um problema com aquele rímel baratinho que deu alergia? Ou aquela sombra que não pigmenta nada? Aquela base que não aguentou meia hora no busão?

Mas é inegável que temos hoje no mercado um leque de opções de produtos mais acessíveis, de marcas que entendem, não apenas a situação econômica do país, mas também a necessidade de nós, consumidores que estamos cada vez mais exigentes. Por isso que hoje, trago aqui uma lista de produtos bons e baratinhos que não prometem nada mas entregam TUDO. Preparados?

Delineador líquido Metallic da Luisance:

Faz pouco tempo que conheci esse delineador, mas já me apaixonei. Ponta fininha, alta pigmentação, fácil de aplicar e fixação excelente. E melhor: baratinho! Dá pra achar no comércio por menos de R$ 10. Essa coleção tem seis cores vibrantes e metálicas, maravilhosa para as iniciantes de delineado que não abrem mão de uma make bem elaborada.

Rimel (Divulgação)

Pó solto da Playboy:

Gosto de chamar de pó da Laura Mercier do comércio. Fininho, matifica a pele e segura a maquiagem por horas. Ele é super queridinho das blogueiras e o meu também. Perfeito para usar diariamente, pois ajuda a segurar a oleosidade, além de dar um disfarce óptico em fotos e vídeos. Já comprei esse pó no comércio por menos de R$ 15.

Pó (Divulgação)

Corretivo da Vizzela:

Mais um queridinho das blogueiras de maquiagem. Tem alta cobertura, tem efeito matte, não craquela e dura por horas resistindo até ao clima louco do Norte. O que mais gosto dele é o aplicador grande que já entrega produto o suficiente para uma aplicação. É possível encontrá-lo nas lojas do comércio por até R$ 30.

Corretivo (Divulgação)

Máscara de cílios da Ruby Rose:

A marca já foi bastante criticada pela qualidade dos produtos, mas isso já ficou em 2016. A Ruby Rose levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Agora, ela tem muitos produtos excelentes por preços que continuam super justos. Eu gosto dos corretivos, mas quero destacar aqui as máscaras de cílios que tem pra todos os gostos: mais volume, alongamento, ou os dois juntos. No site da marca tem 14 opções que custam até R$ 24.