Se Papai Noel existisse, o que gostarias de ganhar do bom velhinho no dia 25 de dezembro? Eu gostaria de ganhar os seis números da Mega da Virada. Mas Papai Noel não existe e eu não tenho sorte pra jogo (nem pro amor), então cabe a mim ser minha mamãe noel, não é mesmo? Até porque eu mereço.

Esse ano de 2022 eu consegui atingir a meta de ser menos consumista com maquiagens e reduzi bastante meus produtos da penteadeira. Terminei várias bases, doei paletas de sombra e batons. Mas é aquilo, a gente não compra, mas é cada item adicionado na lista de desejos…

E neste Natal, tô de olho em uns lançamentos que talvez eu não vá resistir até o carnaval de 2023 e vou me presentear. Então vou compartilhar com vocês os meus desejos de Natal:

Makes da Karen Bachini

No dia 12 deste mês, uma das minhas blogueiras favoritas lançou sua própria linha de maquiagem, a Karen Bachini Beauty. A coleção conta com itens como batom líquido, máscara para cílios e gloss labial e os valores variam de R$ 39,90 a R$ 99. Tem máscara para cílios; máscara para sobrancelhas; primer facial; batons; gloss e paletas de sombra, blush, contorno e iluminador. O que eu mais gostei foi que as paletas para rosto são muito versáteis com cores que vão se adaptar bem em todos os tipos de peles.

Paleta de blush da Karen Bachini está linda! (Divulgação)

A Karen tem um estilo bem diferentão, mas nessa linha, as cores dos itens para olhos e batons vieram bem clássicas e padrão. Ela chegou a explicar nas redes sociais que ela deve “assustar” mais nos próximos lançamentos, e que este é o momento para produzir qualidade de maquiagem e que todxs possam conhecer e usar. Mal posso esperar para experimentar.

Novidades da Natura

Neste mês de dezembro, a Natura UNA complementou seu portfólio de maquiagem com o lançamento da coleção exclusiva UNA Contrastes, com cores lindíssimas e a combinação do novo acabamento cromado com o sofisticado matte, tudo isso prometendo entregar longa duração, tecnologia e ativos de tratamento.

Novos produtos da Natura Una (Divulgação)

Os novos produtos seguem as principais tendências de 2022, como a pele com aspecto mais natural, muito azul, produções gráficas e nail art. De acordo com a Natura, além de entregar brilho, os produtos, quando utilizados em conjunto, compõem um look completo e com um upgrade de brilho e glamour para as comemorações.

São eles: Natura UNA Lip & Blush, produto multifuncional que pode ser utilizado nos lábios e nas bochechas, com textura aveludada e acabamento luminoso; os novos esmaltes com acabamentos cromados; e duas novas cores do UNA Delineador Peel Off: azul com acabamento matte e o dourado, com novo acabamento cromado.

A marca também lançou o UNA Batom CC Hidratante FPS 25, nas cores Rouge, Violeta 2C, Terracota 8C e Rouge 2C. Eles prometem lábios mais saudáveis e luminosos em uma passada, com benefícios de ação antissinais, longa duração, hidratação por 24 horas, aumento do volume dos lábios, redução das linhas e alta fixação e cobertura.