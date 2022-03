Dicas de beleza: saiba como deixar os lábios mais hidratados

Eu aposto como você cuida do cabelo, unhas, pele do rosto, corpo; e esquece dos lábios. Acertei, né? E pior, só percebe na hora de passar um batom mate que, em contato com a pele seca, fica feio e destaca as rachaduras implorando por uma hidratação.

Mas isso pode (e deve) mudar. A pele dos lábios é extremamente fina e delicada e para estar bem hidratada esta região merece cuidados específicos. Por isso, desde beber mais água, usar um hidratante labial até correr para um procedimento estético, hoje trago opções para dar aquele upgrade na saúde dos seus lábios.

1 Beber mais água:

A primeira coisa a fazer para evitar e tratar o ressecamento e rachaduras dos lábios é beber mais água, principalmente se a secura for causada pelo clima frio e seco ou pelo excesso de exposição ao sol.

2 Usar hidratantes labiais:

Batons hidratantes, cremes labiais e gloss são ótimos para cuidar dos lábios, seja para usar sozinhos ou antes (ou depois no caso do gloss) de um batom. Indico dois para vocês:

Gloss Lacquer Natura Una: é um gloss multifuncional com acabamento de brilho laqueado. Ele tem vitamina E, que protege contra os radicais livres e o envelhecimento precoce.

Bepantol Regenerador Labial: possui alta concentração de dexpantenol (Pró-Vitamina B5), que estimula a renovação celular natural da pele e possui efeito reparador, hidratante e embelezador.

3 Hydra Lips Gloss:

Essa técnica é a nova queridinha para revitalização labial. Assim, ele regenera e proporciona uma super hidratação aos lábios. Como resultado ele acrescenta volume nas linhas finas de expressão. Totalmente indolor, rápido e rejuvenecedor.

A cirurgiã dentista Daniela Carneiro explica que trata-se de um procedimento que utiliza uma caneta dermapen (para fazer o microagulhamento), vitaminas e ácido hialurônico, para juntos proporcionarem uma bomba de hidratação nos lábios. “O Hydra Lips Gloss, além de hidratar, melhora a cor e volume dos lábios, isso porque, na sessão, a gente tira as células mortas, aquelas pelinhas que são secas, opacas; e depois, com a hidratação, devolvemos o volume labial”, detalha.

O tratamento é uma novidade que já está sendo realizada nas melhores clínicas de Belém em Região Metropolitana. Se você, assim como eu, passou uns dias na praia e voltou com os lábios ressecados, recomendo. Para marcar uma avaliação com a Dra. Daniela, ligue para (91) 988301690.