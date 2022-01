Very Peri: saiba como usar cor do ano na maquiagem

Ainda não sabemos como será este ano de 2022, mas uma coisa já é certa: ele tem uma cor. Em dezembro, a Pantone, marca referência em coloração, anunciou que a cor tendência deste ano é a Very Peri, um roxo azulado diferentão que, segundo a empresa, tem uma energia brincalhona que encoraja a expressão pessoal.

Inserida na paleta de cores do lilás, esse tom ousado representa a transformação e uma nova perspectiva pós-isolamento social. “PANTONE 17-3938 Very Peri, um azul floral dinâmico com um subtom vermelho vivificante, mescla a lealdade e a constância do azul com um vermelho violáceo energético. Uma nova cor Pantone com uma presença inovadora e dinâmica que encoraja a inovação e a criatividade pessoais, PANTONE 17-3938 Very Peri, o mais feliz dos azuis e o mais caloroso, introduz o empoderamento deste mix de novidades”, explica a marca.

Basta olhar para os principais desfiles de moda e vitrines de lojas para confirmar que a cor já é tendência. Mas não para por aí, porque a tonalidade também pode ser usada na maquiagem. A prova disso é que, ainda à frente da moda, Miley Cyrus combinou em 2020 o roxo com um batom vermelho para estrelar o clipe de “Midnight Sky”, e ficou deslumbrante.

Pensando em quem gosta de seguir as tendências, trago abaixo algumas dicas de produtos com o roxo azulado do ano para serem inseridos na sua rotina de beleza. Confere aí:

Delineador Líquido para Olhos Lilás Lilac Intense by Manu Gavassi (O Boticário):

Ssuper pigmentado e possui longa duração. Para facilitar a aplicação, o pincel proporciona traços finos e precisos. Ideal para ousar desde o delineado fino até o delineado gráfico colorido.

Delineador Boticário (Divulgação)

Sombra Super Shock Shadow na cor Ripple (ColourPop):

Quando eu quis reproduzir a maquiagem da Miley, essa foi a sombra escolhida. O lilás tem micro partículas de brilho que chamam ainda mais atenção para os olhos. Apesar da marca não estar presente no Brasil, a loja oficial faz o envio para cá e, às vezes, rola uma promoção de frete grátis.

Sombra Colour Pop (Divulgação)

Batom Cremoso Malva 540 Intense (O Boticário):

Se há um item que não pode faltar no estojo de maquiagem de quem ama apostar nesses produtos para ficar ainda mais linda, é o batom cremoso. E a linha da Intense possui uma fórmula pigmentada e de alta cobertura e uma durabilidade muito boa, além de não deixar os lábios secos, como os que tem a fórmula mais mate.

Batom Boticário (Divulgação)

Esmalte Novelesco Escandaloso (Impala):

Para quem gosta de deixar até as unhas na moda, fica a dica: o esmalte da coleção Netflix da Impala. Fácil de achar nas lojas do comércio de Belém, cremoso e baratinho.