Mulher descobre gravidez de trigêmeos na hora do parto em Barcarena; entenda

Uma surpresa tripla marcou o nascimento dos filhos de Roseane Dias Martins, moradora de Cametá, nordeste do Pará. Grávida de gêmeos, ela descobriu que, na verdade, estava esperando trigêmeos apenas no momento do parto, ocorrido no Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB).

Os exames de imagem feitos ao longo da gestação indicavam apenas dois bebês. No entanto, no dia 5 de junho, durante o parto normal, veio à luz o terceiro bebê, para surpresa da equipe médica.

Roseane foi internada no HMIB em 22 de maio, com diagnóstico de trabalho de parto prematuro e síndrome hipertensiva da gravidez. Dois dias depois, foi encaminhada para a UTI adulto, onde permaneceu até entrar em trabalho de parto ativo. Ela foi então levada à sala PPP (pré-parto, parto e pós-parto), onde deu à luz três crianças prematuras e com baixo peso: Ravi, Rafaela e Rosiane.

Após o nascimento, os trigêmeos foram encaminhados à UTI neonatal, onde receberam cuidados especializados e técnicas humanizadas, como o Método Canguru, a rede hammock e o banho de ofurô — métodos que simulam o aconchego do útero materno e fortalecem o vínculo com os pais.

A equipe do HMIB destacou que o caso reforça a importância da assistência humanizada e da preparação técnica para situações inesperadas. "Hoje, meus bebês estão bem, com previsão de alta, e saudáveis graças a este hospital e essa equipe que me deu todo o suporte. Me sinto muito feliz e agradecida, meu município não tem um hospital com essa estrutura, e aqui eu recebi todo o suporte que precisava", disse a mãe.