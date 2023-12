Homem desmaia durante exame ao saber que será pai de trigêmeos; vídeo

O que deveria ser um momento de expectativa e alegria para um casal acabou se transformando em um dos virais mais divertidos da semana. O vídeo de um casal "grávido" durante um exame de ultrassonografia ganhou as redes sociais não apenas por ter revelado as condições da gestação, ocorrida mesmo com o uso constante de anticoncepcional pela mãe, mas, por uma descoberta que levou o pai a desmaiar de susto. Durante o exame, em que acompanhava a mulher, ele descobriu que iria ser pai não de um, mas, de três bebês de uma só vez.

O casal já tem duas meninas. Nas imagens, o médico que conduz o exame se surpreende com a reação do pai; veja:

“Não é a gente que escolhe nossos filhos”, diz o médico. “Eles escolhem a gente para cuidar deles e essa mamãe foi muito abençoada. São dois anjinhos”, explica.

VEJA MAIS

Mas, logo após revelar que seriam gêmeos, para a surpresa do casal, o médico informa que há um terceiro bebê. E em seguida ouve-se um barulho vindo do fundo da sala. Ao voltar a câmera do celular para a direção do acompanhante, o médico se depara com o homem desmaiado no chão: “Pai?”.

Nas redes sociais, internautas brincaram com o discurso do médico: “O pai: eles vieram do céu, eu vou pra lá agora”, disse um. “O papai que quase virou anjinho”, escreveu outra.

Ao fim do vídeo, o médico explica que interrompeu a gravação, mas que ficou tudo bem. “Vai ser muito bacana acompanhar os trigêmeos aqui da Baixada [Santista]”.