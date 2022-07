Mulher dá à luz trigêmeos apenas 10 meses após ser mãe de gêmeos, em SC

Uma mulher deu à luz trigêmeos apenas 10 meses após ter sido mãe de gêmeos, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Aline da Silva Costa, de 28 anos, chegou a ser encaminhada a um hospital em outra cidade, já que faltavam vagas na UTI neonatal da cidade onde estava. O parto foi feito na terça-feira, 12, e agora, ela e o marido Elisandro Antunes, 32, passam a ter oito filhos. A história foi reportada pelo G1.

Aline só descobriu a gravidez dos trigêmeos quando já estava com 22 semanas de getação, e as crianças nasceram com 33 semanas. Ela contou que não desconfiava da nova gestação, já que amamentava os gêmeos Vinicius e Vicente e se recuperava do parto dos dois.

Aline buscou ajuda médica quando começou a sentir um desconforto. "O médico pediu alguns exames, entre eles o de urina, e não sinalizou gravidez. Foi então que eu pedi um ultrassom e apareceu. Para mim foi um choque, trigêmeos! Meu marido ficou todo faceiro”, contou ao G1.

Além dos gêmeos e trigêmeos, Aline e Elisandro também são pais de Jenifer, de 10 anos; Tales, de 8; e de Mariah, de 4.

Gravidez complexa

Ao longo da gestação dos trigêmeos, Aline passou por uma série de desafios, como pressão alta e diabetes gestacional. Ela chegou a ficar internada no Hsopital Materno-Intanfil Santa Catarina, em Criciúma; depois, foi para a cidade de Brusque por falta de vagas disponíveis para acolher bebês em tratamento intensivo.

Os trigêmeos são Vitor Hugo, Victor e Valentim. Ainda segundo o G1, não há previsão de alta médica, mas os bebês estão bem.