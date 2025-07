VÍDEO: família ribeirinha de Cametá mostra bastidores de participação no programa de Paulo Vieira

O grupo paraense "Os Ribeirinhos", da cidade de Cametá, no nordeste do Pará, encantou o público ao mostrar os bastidores de sua participação no programa "Avisa Lá Que Eu Vou", exibido na última quarta-feira (9) na TV Globo. A atração, apresentada por Paulo Vieira, foi ao ar em rede nacional e já havia sido transmitida anteriormente no canal GNT, como parte do segundo episódio da quarta temporada.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Os Ribeirinhos são conhecidos por compartilhar o cotidiano de uma família ribeirinha paraense com muito humor. No episódio, Paulo Vieira mergulha na rotina da família, acompanhando desde a pesca no rio até a degustação de pratos típicos como açaí colhido direto do pé, mucura e farinha da baguda.

"Poucas vezes eu acessei a felicidade de maneira tão pura e tão verdadeira quanto nesse tempo que eu passei aqui. Tem gente que acha que não é feliz porque não sabe reconhecer a felicidade", disse Paulo Vieira, visivelmente emocionado, durante o programa.

O vídeo dos bastidores, publicado nas redes sociais do grupo, mostra momentos divertidos, como a chegada da equipe de filmagem, que foi buscada de canoa. "Tinha milha de gente com câmera dentro. O que é isso, já? Cheio de mundica!", brincou Alex, um dos integrantes do grupo, ao receber a produção da Globo.

Durante a gravação, o apresentador teve os cabelos trançados pelas moradoras da comunidade, aprendeu a dançar melody e compartilhou refeições com a família. "Mostramos o nosso dia a dia, sumano, como ribeirinho. Contamos de tudo, até as histórias de visagem do nosso interior. Saímos no rio com eles, sumano, e foi muito divertido", relataram.

Na hora da exibição, a família se reuniu em frente a uma televisão antiga para assistir ao episódio. Porém, por conta de uma queda de energia, não conseguiram acompanhar tudo. Apesar disso, celebraram a visibilidade e o carinho do público com muita alegria. "A palavra é gratidão, obrigado Deus. Obrigado a você que curte também o nosso trabalho ❤️🌟", escreveram na legenda de uma das postagens.

Em outra publicação, o grupo compartilhou fotos ao lado de Paulo Vieira e da equipe, celebrando a experiência.