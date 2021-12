Aprenda a fazer cabelo de salão sem sair de casa

A não ser que você viva em outro mundo, já deve ter ouvido falar das escovas secadoras, aparelhos que secam, alisam e modelam de uma só vez. Com elas, você consegue economizar tempo e ter um resultado luxuoso, sem necessitar de grandes habilidades motoras que um secador exige.

Nos últimos meses, várias marcas se atentaram para a tendência e lançaram suas versões: bivolt, rotativa, com níveis diferentes de temperaturas e tecnologias; e eu resolvi experimentar. Escolhi a Stylish Keration Brush 3D da Gama Italy, que custa em média R$ 230, mas paguei R$189 na Black Friday da Amazon.

A indicação foi da @opandadisse, conta maravilhosa do Instagram que dá dicas de compras com descontos em Belém e lojas online. Ela possui três modelos, sendo duas da Britânia e uma da Gama e, segundo ela, as três são muito boas, porém, a da Gama deixa o cabelo mais macio e brilhoso. E não é que é verdade?

Uso com os cabelos quase secos, separando e escovando uma mecha por vez. O formato dessas escovas permite modelar as pontas para dentro ou para fora, bem como dar mais volume às madeixas. Ela também possui três temperaturas e a recomendação da marca é começar com a mais baixa e, conforme o usuário sentir necessidade, aumentar.

Necessário proteger os fios

Mesmo tendo potência menor que um secador normal, ainda assim, é importante proteger os fios do calor. Isso porque o contato do cabelo com altas temperaturas pode resultar em mais frizz, pontas duplas, ressecamentos e um aspecto nada saudável.

Sendo assim, além dos cuidados rotineiros com uso de bons shampoos e condicionadores, antes de usar a escova secadora, é necessário selar os cabelos com um bom protetor térmico.

Eu uso e recomendo o leave-in Lola Cosmetics Danos Vorazes, que custa em média R$35. Ele é o finalizador de uma linha focada em tratar cabelos danificados com proteção térmica até 230°C. Segundo a marca, ele é ideal para cabelos que passaram por química, com fórmula que devolve a vitalidade e saúde do fio.