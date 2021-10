Pele oleosa? Confira as bases mais indicadas para você

Se você é paraense e não tem a pele oleosa, você é privilegiado sim. Se você mora no Pará e consegue usar uma maquiagem e sua pele não fica brilhando quatro horas depois, você é mais privilegiado ainda. É, meus amigos, ter a pele sequinha numa terra quente e úmida é difícil.

Nessa vida de oleosa apaixonada por maquiagem, já testei muitos produtos que deram muito certo ou muito errado na minha pele. Por isso, hoje compartilho com vocês algumas das minhas bases preferidas e que me ajudam a manter a pele menos brilhante e que, sempre que uma amiga pede uma indicação, indico uma delas sem medo de decepcionar.

Base supermate - Quem Disse Berenice: Essa belezinha possui um efeito mate que deixa a pele uniforme e com um toque aveludado. Sua composição não leva nenhum tipo de óleo, porém, não craquela no rosto e nem resseca a pele. Com uma cobertura média, ela disfarça as imperfeições sem acumular nos poros e marcas de expressão, o que deixa o seu acabamento suave ainda mais bonito e natural.

BB Cream Latika: essa é uma base que oferece além de cobertura, tratamento e proteção para a sua pele. Com uma fórmula multifuncional, livre de óleos, ela hidrata, prepara e protege a pele, além de cobrir as imperfeições e controlar a oleosidade. A proteção UVA/UVB ajuda a manter a pele sadia e jovem, enquanto sua tecnologia exclusiva de clareamento uniformiza o tom da pele do rosto.

Studio Fix - MAC: a mais cara da lista, esta base é matte, tem controle de brilho, cobertura média a alta e duração de 24 horas. O mais legal dessa base é que é impossível não encontrar a sua cor certa, pois a MAC tem disponível 59 tonalidades disponíveis.