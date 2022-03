Maquiagens da Anitta: confira o top 5 das makes da dona do hit global ‘Envolver’

De quatro em quatro anos o Brasil se une em prol de uma razão: futebol ou presidência do país. Mas, desde 2018 não se via tanto brasileiro unido em busca de um único objetivo: levar “Envolver” ao topo das músicas mais ouvidas em todo o mundo no Spotify. Nesta quinta-feira (24), o hit estava em segundo lugar na plataforma de stream, mas tenho certeza de que agora, ao ler essa coluna, a medalha de ouro já é da garota do Rio.

Então, em clima de comemoração pela aclamação mundial de Anitta, listei aqui cinco vezes que a cantora arrasou na maquiagem, porque, além de inspiração de vida e projeção de carreira, a Aninha também inspira nas produções impecáveis.

1- Claro que não poderia começar com uma maquiagem diferente. Pode entrar, Envolver. No clipe, ela usa uma pele leve, gloss com cor nude nos lábios contornados e olhos em tons terrosos, com o côncavo bem marcado. O destaque vai para os cílios que abrem o olhar e a sombra super esfumada.

Make 1 (Arquivo pessoal)

2- Ano passado, Anitta surpreendeu a todos com um visual feito pelo maquiador das Kardashians. Ariel Tejada recriou a sua assinatura na cantora com um belíssimo cut crease em tons terrosos, um delineado potente e boca nude cremosa, bem demarcada com lápis de boca mais escuro. A pele é matte com pontos de iluminação dourados. O contorno é o forte do maquiador, que definiu bem o nariz e as bochechas da cantora.

Make 2 (Reprodução Instagram)

3- Em Boys Don’t Cry, a maquiagem completa o visual gótico da cantora no clipe da música. O olhar é o ponto alto dos looks com delineados ousados e extremamente precisos. Tem linhas duplas com côncavo deslocado, múltiplas pontas nas pálpebras e riscos que extrapolam o olhar. Abusando de delineador, Anitta traz nessa produção uma dose de drama intencional. E arrasa.

Make 3 (Divulgação)

4- Minha maquiagem preferida da menina Larissa. No clipe de Sim ou Não, ela usa esse superdelineado bem alongado com cílios postiços, uma pele bem iluminada e os lábios rosados com um batom cintilante. Pele mate (as oleosas amam) com as bochechas levemente rosadas. Agora entendemos porque o Maluma não resistiu.

Make 4 (Divulgação)

5- Em Girl From Rio, Anitta aparece em um modelito vintage, usando maquiagem pin-up lindíssima. Pele mate, batom vermelho combinando com o cabelo e os olhos com um delineado sofisticado de tão fininho, sombra rosinha com perolado e mais uma vez, cílios postiços.