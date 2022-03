Subindo! 'Envolver', da Anitta, chega ao segundo lugar do Spotify Global

Será que o recorde vem aí? Anitta escalou mais um degrau e está pertinho de fazer ainda mais história. A faixa “Envolver” se tornou na manhã desta quinta-feira (24), a segunda música mais ouvida do mundo no Spotify.

Impulsionado pela viralização do “passo de Anitta” no TikTok e várias outras redes sociais, “Envolver” também cresceu na parada brasileira de mais ouvidas do Spotify e assumiu a liderança, encerrando o reinado de “Dançarina”, música de Pedro Sampaio e MC Pedrinho. No Twitter, Anitta comemorou o fato inédito para um artista brasileiro.