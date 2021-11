Descobrindo a cor da base on-line

Durante a pandemia, quem não tinha o hábito de fazer compras online, teve que se render ao e-commerce por conta da limitação de tráfego nas ruas. De acordo com o relatório da Mastercard SpendingPulse, um indicador de vendas no varejo, nas vendas pela internet os brasileiros apresentaram um crescimento de 75% em 2020, se comparado ao ano anterior. E isso se deu, sobretudo, após o início do isolamento social.

Eu já adorava fazer compras online bem antes dessa alta. Roupas, sapatos e maquiagem; sempre achei melhor escolher tudo no celular. Entretanto, um item sempre me pareceu impossível de adquirir à distância: base. Afinal, quem nunca escolheu a cor se baseando apenas em fotos e, depois, percebeu que comprou a cor errada?

Porém, lendo o Dia de Beauté, um dos meus blogs favoritos, lá pelo ano de 2015, descobri que existe um site que me diz quais são as minhas cores em diversas bases, o Findation. A plataforma funciona da seguinte forma: você coloca as marcas e os tons de base que já usou, e quanto mais colocar, mais preciso é o resultado. Então, com base nessas informações, ele te recomenda tons de outras marcas.

Apesar de ser um site gringo, ele também tem bases brasileiras no banco de dados. Então você que quer comprar uma base que só vende no exterior, dá pra saber qual tom da marca é compatível com a sua da Natura, por exemplo.

E não é que ele funciona? Já comprei bases que não vendem em lojas da Grande Belém me baseando nesse site e foi sucesso. Mas claro, nada substitui experimentar no rosto antes de comprar, mas até fazendo isso, a gente ainda corre o risco de levar um tom errado.

Portanto, considero que seja uma ferramenta boa para quem não pode testar em loja física e quer comprar online. E quando chegar, se não for perfeita, pelo menos a diferença não vai ser gritante.