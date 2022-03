Bebê de Rihanna pode nascer no Brasil; entenda o por quê

O primeiro filho da cantora Rihanna com o rapper Asap Rocky pode nascer em solo brasileiro ainda neste mês. Isso porque, segundo os fãs, a artista, que está no estágio final da gravidez, vem acompanhar o pai da criança para uma apresentação nos palcos do festival Lollapalooza, que ocorre nos dias 25 a 27 de março, em São Paulo.

O que aumenta ainda mais as especulações sobre o nascimento do bebê no Brasil é o fato do rapper ter pedido, como uma das exigências para tocar no evento, o acompanhamento de uma equipe neonatal para Rihanna. A cantora pop e Asap estão juntos há quase dois anos.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)