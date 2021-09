Rihanna deixa a web enlouquecida ao aparecer só de fio-dental e vestido transparente

Em divulgação do seu desfile anual, SavagexFenty, lançado na Amazon Prime, Rihanna enlouqueceu seus seguidores do Instagram ao compartilhar três cliques em comemoração a edição final do evento. Com um vestido super decotado e transparente, a autora do sucesso 'Umbrella' lançou um olhar sensual enquanto exibia seu corpo sarado. Em outro clique, agora de costas, ela mostra a calcinha fio-dental por trás de um pequeno pedaço de pano que cobre seu bumbum. "Meu humor depois de entregar a versão final do show", escreveu ela na legenda, confira:

Rihanna sempre usa suas redes sociais para compartilhar os photoshots da sua marca de lingerie. Recentemente, ela apareceu deitada só de calcinha e sutiã e seu bumbum avantajado chamou a atenção dos seguidores.

