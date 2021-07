VÍDEO: Só de calcinha fio dental, Leila Dantas mostra demais

Os seguidores de Leila Dantas ganharam um presentão neste domingo (18). A modelo compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo onde aparece empinando o bumbum e rebolando só com uma calcinha fio dental, apenas cobrindo os seios com a mão.

A musa perguntou: “Como anda o domingo de vocês?”.

O vídeo para lá de sensual deixou os seguidores enlouquecidos. “Agora ficou melhor”, respondeu um fã. “Gostosa delícia”, elogiou outro. “Morena linda”, escreveu um terceiro.