A candidata ao Miss Bumbum 2021 Leila Dantas presenteou os seguidores no Instagram com mais um clique para lá de sensual. A gata surgiu com um conjuntinho de tricô super sexy e empinou o bumbum.

“Que tenhamos uma semana de muita luz, muita paz e sucesso”, escreveu na legenda das fotos onde aparece com o corpão sob o sol.