Alisson e Thiago Silva avaliam vitória do Brasil diante da Sérvia na Copa do Mundo de 2022

O goleio Alisson e o zagueiro Thiago Silva falaram com o repórter de O Liberal Abner Luiz logo após a partida contra a Sérvia, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2022. Questionado sobre o bom desempenho do Brasil na vitória de 2 a 0 sobre a seleção europeia, o arqueiro do Liverpool preferiu rejeitar qualquer tipo de favoritismo sobre a Canarinha. Segundo ele, o primeiro objetivo da equipe comandada por Tite deve ser a classificação à próxima fase do Mundial.

"A equipe está muito focada no nosso objetivo principal, que é avançar aos mata-matas. Queremos sempre ter uma performance como essa (contra a Sérvia), não cedendo chances e marcando gols. Sabemos a habilidade e velocidade dos nossos atacantes, mas temos que ler o jogo a cada momento. Temos algumas cartas na manga para subir de desempenho e vamos utilizar nas horas certas", disse.

De acordo com o capitão do Brasil, Thiago Silva, o gol de Richarlison foi fundamental para o bom desempenho da equipe na segunda etapa da partida. Apesar da atuação convincente, o zagueiro disse que a Seleção teve desempenho parecido com as outras equipes favoritas ao título. Apesar disso, uma delas, segundo o defensor do Chelsea, está um degrau à frente das demais.

"A gente sabia da dificuldade da partida. Estreia sempre é um jogo muito complicado. A única equipe que teve soberania na estreia foi a Espanha, que fez logo 3 a 0 e trabalhou o resto do jogo com tranquilidade. Fora isso, todos os outros jogos foram muito competitivos. Sabíamos que o primeiro tempo seria difícil, mas depois que você faz um gol o jogo muda. A partir daí nós encaixamos", avaliou o capitão.

O Brasil venceu a Sérvia nesta quinta-feira (24) por 2 a 0, no estádio Lusail, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. A próxima partida do Brasil no Mundial será na segunda-feira (28), contra a Suíça, no estádio 974, às 13h (de Brasília).