Catar x Senegal: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (25/11) pela Copa do Mundo 2022

Catar e Senegal disputam nesta sexta-feira (25/11) pártida válida pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Catar x Senegal?

A partida Catar x Senegal pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como Catar x Senegal chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a equipe do Catar perdeu para o Equador por 2 a 0 e ocupa a última posição do Grupo A. Já o Senegal, também foi derrotado e perdeu por 2 a 0 para a Holanda e está na terceira colocação.

FICHA TÉCNICA

Catar x Senegal

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar

Data/Horário: 25 de novembro de 2022, 10h

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Assistentes: Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar (Espanha)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Assistente VAR: Fernando Guerrero (México), Nicolás Taran (Uruguai), Adil Zourak (Marrocos) e Bruno Pires (Brasil)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Catar: ​Al-Sheeb; Al-Rawi, Salman e Abdelkarim Hassan; Pedro Miguel, Hatim, Boudiaf e Homan Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif e Al-Haydos.. TÉCNICO: Félix Sánchez

Senegal: Édouard Mendy; Formose Mendy, Koullibaly, Abdou Diallo e Sabaly; Nampalys Mendy, Gana Gueye, Pape Sarr; Ismaila Sarr, Boulaye Dia e Diatta. TÉCNICO: Aliou Cissé

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)