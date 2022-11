País de Gales x Irã: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (25/11) pela Copa do Mundo 2022

País de Gales e Irã disputam nesta sexta-feira (25/11) pártida válida pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 07h (horário de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir País de Gales x Irã?

A partida País de Gales x Irã pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como País de Gales x Irã chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a equipe de País de Gales empatou por 1 a 1 contra os Estados Unidos e ocupa a 2ª posição do Grupo B. Já o Irã, foi goleado pela Inglaterra por 6 a 2 e está na última colocação.

FICHA TÉCNICA

País de Gales x Irã

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar

Data/Horário: 25 de novembro de 2022, 07h

Árbitro: Mario Alberto Escobar Toca (Guatemala)

Assistente 1: Caleb Wales (Trinidad e Tobago)

Assistente 2: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

País de Gales: Hennessey; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey e Williams, Wilson, Bale e James. TÉCNICO: Robert Page

Irã: Hosseini; Moharrami, Cheshmi, Hosseini e Mohammadi; HajSafi, Azmoune Karimi; Jahanbakhsh, Taremi e Pouraliganji. TÉCNICO: Carlos Queiroz

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)