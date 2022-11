Catar e Senegal buscam primeiro ponto na Copa do Mundo de 2022 nesta sexta (25)

O sonho do Catar pode terminar mais cedo na Copa do Mundo de 2022. Caso seja derrotada para o Senegal, em partida realizada nesta sexta-feira (25), às 10h (de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha, os donos da casa podem ser eliminados do Mundial.

Depois da derrota para o Equador por 2 a 0 na rodada de abertura, o Catar busca a recuperação para seguir sonhando com uma classificação às oitavas de final. No entanto, o desempenho fraco da equipe na estreia fez com que os torcedores achem improvável uma vitória diante dos sul-americanos.

Do outro lado, o Senegal, derrotado pela Holanda por 2 a 0, precisa provar que pode marcar gols sem Sadio Mané, seu principal goleador, que está lesionado e fora da Copa. Uma vitória também seria importante para os africanos na briga por uma vaga às oitavas de final.

Ficha técnica:

Catar x Senegal

2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2022

Data: 25 de novembro

Hora: 10h (de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar

Arbitragem: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Auxiliares: Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar (Espanha)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

Catar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif. Técnico: Felix Sanchez

Senegal: G Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia. Técnico: Aliou Cissé