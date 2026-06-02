Menos de 4 estrelas de avaliação: conheça o hotel da Seleção Brasileira nos EUA

A Seleção Brasileira já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. A equipe se hospedará no The Ridge Hotel, em Basking Ridge, Nova Jersey, próximo a Nova York.

O The Ridge Hotel possui uma avaliação média de 3,8 estrelas no Google. No entanto, o registro de avaliações de uma estrela é superior em comparação com as de duas e três estrelas, entre as 628 avaliações totais.

Hóspedes expressaram opiniões diversas sobre o hotel. Alguns comentários negativos citam "estrutura precária", "quarto pequeno", "serviço zero", "quarto empoeirado" e "ar-condicionado não funcionava". Já as avaliações positivas destacam "hotel pequeno, mas muito bom e acolhedor", "localização incrível", "seguro, limpo" e "atendimento excelente".

Quanto custa se hospedar no hotel?

As diárias para a acomodação mais simples no período da Copa do Mundo (entre 11 de junho e 19 de julho) variam de R$ 1,2 mil a R$ 2,7 mil. O dia 19 de junho apresenta o valor mais elevado para as hospedagens. No entanto, o local está inteiramente reservado para a delegação brasileira durante o torneio.

A escolha do The Ridge Hotel foi estratégica devido à sua localização privilegiada. O hotel fica a 15 minutos do centro de treinamento e a cerca de 30 minutos do MetLife Stadium. O Brasil deve estrear neste estádio contra Marrocos em junho.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a decisão considerou critérios essenciais para o bem-estar dos atletas. Entre os pontos prioritários estão a privacidade, o conforto e a segurança da delegação durante sua estadia.

Conheça o The Ridge Hotel

The Ridge Hotel Reprodução/Google Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

O The Ridge Hotel funciona predominantemente como hospedaria corporativa. Esta característica se deve à presença da Verizon, uma empresa de telecomunicações que mantém uma grande sede vizinha. Assim, a maioria dos hóspedes são funcionários, clientes e pessoas ligadas à marca.

Inaugurado em 2018, o hotel passou por obras de restauro realizadas pela Gensler, uma das maiores empresas de arquitetura e design do mundo. A propriedade conta com 171 quartos, todos com estética minimalista e moderna.

As áreas comuns do hotel incluem lobby, lounge, biblioteca e academia. O espaço dispõe ainda de diversas salas para reuniões e eventos. Todas as salas foram reformuladas por uma empresa especializada em revitalizações. O The Ridge Hotel oferece 29 salas de reunião para seus hóspedes.

O design do hotel, conforme seu catálogo, inspirou-se na natureza local de Basking Ridge. Elementos como carvalho, bronze envelhecido, latão polido e tapetes feitos à mão decoram o interior da propriedade, complementando sua atmosfera moderna e acolhedora.

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.