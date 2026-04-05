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Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo'

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), tornando-se uma das principais centrais do país em sua geração.

Estadão Conteúdo
fonte

Ana Beatriz Correa (Instagram @anabeatrizcorrea)

A central Ana Beatriz Corrêa, a Bia, anunciou neste domingo a aposentadoria das quadras. Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes no Brasil e no exterior.

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), se tornando uma das principais centrais do país em sua geração.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um texto de tom pessoal e reflexivo sobre a trajetória no esporte. "Hoje eu me aposento do vôlei. E ainda é estranho escrever isso. Porque como é que a gente se despede de algo que foi tão parte da nossa vida sem sentir que está deixando um pedaço de si para trás?", escreveu.

Na publicação, a atleta destacou o impacto do esporte em sua vida. "O vôlei me deu tudo. Me deu identidade, disciplina, propósito, amizades, memórias, dores, vitórias, derrotas, amadurecimento… me deu o mundo."

Bia atuou nas últimas temporadas nos Estados Unidos, pela League One Volleyball, e também teve experiências no vôlei europeu, com passagens por equipes da Itália e da Turquia. No Brasil, defendeu clubes como Osasco, SESI-SP e SESC-RJ.

Ao se despedir das quadras, a central indicou que pretende seguir ligada ao esporte, ainda que em um novo papel. "Hoje eu encerro um ciclo dentro de quadra. Mas não encerro a minha história com o vôlei. … Hoje não é um adeus. É uma transformação", completou.

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