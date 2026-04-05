Vice-campeã olímpica, Ana Beatriz Corrêa anuncia aposentadoria: 'O vôlei me deu tudo' Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), tornando-se uma das principais centrais do país em sua geração. Estadão Conteúdo 05.04.26 11h37 Ana Beatriz Correa (Instagram @anabeatrizcorrea) A central Ana Beatriz Corrêa, a Bia, anunciou neste domingo a aposentadoria das quadras. Aos 34 anos, a jogadora encerra uma carreira marcada por passagens pela seleção brasileira e por clubes importantes no Brasil e no exterior. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Vice-campeã olímpica em Tóquio, Bia também conquistou o Grand Prix com a seleção e somou três vices na Liga das Nações (VNL), se tornando uma das principais centrais do país em sua geração. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um texto de tom pessoal e reflexivo sobre a trajetória no esporte. "Hoje eu me aposento do vôlei. E ainda é estranho escrever isso. Porque como é que a gente se despede de algo que foi tão parte da nossa vida sem sentir que está deixando um pedaço de si para trás?", escreveu. Na publicação, a atleta destacou o impacto do esporte em sua vida. "O vôlei me deu tudo. Me deu identidade, disciplina, propósito, amizades, memórias, dores, vitórias, derrotas, amadurecimento… me deu o mundo." Bia atuou nas últimas temporadas nos Estados Unidos, pela League One Volleyball, e também teve experiências no vôlei europeu, com passagens por equipes da Itália e da Turquia. No Brasil, defendeu clubes como Osasco, SESI-SP e SESC-RJ. Ao se despedir das quadras, a central indicou que pretende seguir ligada ao esporte, ainda que em um novo papel. "Hoje eu encerro um ciclo dentro de quadra. Mas não encerro a minha história com o vôlei. … Hoje não é um adeus. É uma transformação", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei seleção brasileira Ana Beatriz Corrêa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32