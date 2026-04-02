Após vitória do Cruzeiro, Remo cai para a lanterna do Brasileirão; confira a classificação Time azulino encara o Santos nesta quinta-feira (2) em duelo direto contra o Z-4 O Liberal 02.04.26 10h08 Time de Léo Condé precisa da vitória para tentar fugir do Z-4 (Samara Miranda/Ascom Remo) O Remo entra em campo contra o Santos nesta quinta-feira (2) na lanterna do Campeonato Brasileiro. O time azulino caiu para a última colocação da rodada após o resultado do jogo entre Cruzeiro e Vitória-BA. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Cruzeiro, que até então era o único time que ainda não havia vencido no campeonato, superou o Vitória em casa por 3 a 0 e deu um pequeno salto na tabela: deixou a lanterna e subiu para a 18ª posição, com sete pontos. Assim, Remo e Mirassol perderam uma posição cada. O Leão Azul, com seis pontos, caiu para a lanterna, e o Leão da Alta assumiu a vice-lanterna. VEJA MAIS Remo encara o Santos fora de casa para tentar sair do Z4 Leão visita o Peixe na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, desfalcado e pressionado na tabela da Série A Com Remo e Paysandu, CBF divulga datas dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil; confira Dupla Re-Pa busca vaga nas oitavas de final do torneio e cota milionária Remo encerra preparação e divulga relacionados para duelo contra o Santos Léo Condé define lista com 24 atletas antes de viagem para São Paulo; equipe encara Santos e Grêmio fora de casa O Santos, adversário desta quinta-feira do clube azulino, fechou a oitava rodada na 16ª colocação, mas a vitória por 3 a 2 do Botafogo sobre o Mirassol empurrou o time para a 17ª posição. Confira a classificação do Brasileirão Classificação fornecida por Sofascore Com isso, tanto o Remo quanto o Peixe entram em campo com a necessidade da vitória. Se vencer, o Leão Azul chega a nove pontos e pode deixar o Z-4. Já o Santos, em caso de triunfo, soma 10 e também pode respirar fora da zona da degola por mais uma rodada. Até o momento, o Remo soma uma vitória, três empates e quatro derrotas no campeonato. O clube paulista também faz campanha semelhante, com um empate a mais que o time comandado por Léo Condé. A partida entre o Peixe e o Leão Azul ocorre a partir das 19h desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37