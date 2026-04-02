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Após vitória do Cruzeiro, Remo cai para a lanterna do Brasileirão; confira a classificação

Time azulino encara o Santos nesta quinta-feira (2) em duelo direto contra o Z-4

O Liberal
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Time de Léo Condé precisa da vitória para tentar fugir do Z-4 (Samara Miranda/Ascom Remo)

O Remo entra em campo contra o Santos nesta quinta-feira (2) na lanterna do Campeonato Brasileiro. O time azulino caiu para a última colocação da rodada após o resultado do jogo entre Cruzeiro e Vitória-BA.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Cruzeiro, que até então era o único time que ainda não havia vencido no campeonato, superou o Vitória em casa por 3 a 0 e deu um pequeno salto na tabela: deixou a lanterna e subiu para a 18ª posição, com sete pontos.

Assim, Remo e Mirassol perderam uma posição cada. O Leão Azul, com seis pontos, caiu para a lanterna, e o Leão da Alta assumiu a vice-lanterna.

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O Santos, adversário desta quinta-feira do clube azulino, fechou a oitava rodada na 16ª colocação, mas a vitória por 3 a 2 do Botafogo sobre o Mirassol empurrou o time para a 17ª posição.

Confira a classificação do Brasileirão

 

Classificação fornecida por Sofascore

Com isso, tanto o Remo quanto o Peixe entram em campo com a necessidade da vitória. Se vencer, o Leão Azul chega a nove pontos e pode deixar o Z-4. Já o Santos, em caso de triunfo, soma 10 e também pode respirar fora da zona da degola por mais uma rodada.

Até o momento, o Remo soma uma vitória, três empates e quatro derrotas no campeonato. O clube paulista também faz campanha semelhante, com um empate a mais que o time comandado por Léo Condé.

A partida entre o Peixe e o Leão Azul ocorre a partir das 19h desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão lance a lance, além de narração na Rádio Liberal+.

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