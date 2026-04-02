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Remo encara o Santos fora de casa para tentar sair do Z4

Leão visita o Peixe na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, desfalcado e pressionado na tabela da Série A

O Liberal
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O Remo volta a encarar o Santos na Vila Belmiro. (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

O Remo volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da Série A. A equipe paraense entra em campo pressionada, ocupando a 19ª colocação, com 6 pontos, e buscando sair da zona de rebaixamento.

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Mesmo atuando fora de casa, o Leão chega embalado após uma goleada recente e tenta manter o bom momento para reagir na competição. Do outro lado, o Santos também vive situação delicada. Com 7 pontos, o time paulista é o 16º colocado, o primeiro fora do Z4.

Para a partida, o Remo terá desfalques importantes. O volante Patrick não pode atuar por questões contratuais, já que pertence ao Santos. Já o meia Vitor Bueno, um dos destaques da equipe na Série A, está fora por lesão na panturrilha. O jogador soma dois gols e uma assistência em sete jogos no campeonato.

Além deles, o lateral-direito João Lucas foi submetido a cirurgia no joelho direito na última sexta-feira (30), após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) durante partida contra o Coritiba. Segundo o departamento médico do clube, a operação foi considerada bem-sucedida, mas ainda não há prazo definido para o retorno aos gramados.

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Do lado do Santos, a expectativa é pelo retorno de Neymar entre os titulares. O camisa 10 foi preservado na última rodada e deve começar jogando diante da torcida. Por outro lado, o atacante Gabriel Barbosa segue fora, em recuperação de um edema na panturrilha direita.

O confronto também marca a reestreia do técnico Cuca no comando do Santos em jogos como mandante após cinco anos. Em duelo direto na parte de baixo da tabela, o Remo tenta somar pontos fora de casa para iniciar uma reação e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Ficha Técnica

Data: Quinta-feira, dia 2 de abril de 2026
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Horário: 19h (de Brasília)
Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva (DF)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Barreal, Thaciano (Moisés) e Rony.
Técnico: Cuca

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Pavani, Picco e Yago Pikachu; Jajá, Gabriel Taliari e Alef Manga.
Técnico: Léo Condé

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