Remo encara o Santos fora de casa para tentar sair do Z4 Leão visita o Peixe na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, desfalcado e pressionado na tabela da Série A O Liberal 02.04.26 8h00 O Remo volta a encarar o Santos na Vila Belmiro. (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC) O Remo volta a campo nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada da Série A. A equipe paraense entra em campo pressionada, ocupando a 19ª colocação, com 6 pontos, e buscando sair da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mesmo atuando fora de casa, o Leão chega embalado após uma goleada recente e tenta manter o bom momento para reagir na competição. Do outro lado, o Santos também vive situação delicada. Com 7 pontos, o time paulista é o 16º colocado, o primeiro fora do Z4. Para a partida, o Remo terá desfalques importantes. O volante Patrick não pode atuar por questões contratuais, já que pertence ao Santos. Já o meia Vitor Bueno, um dos destaques da equipe na Série A, está fora por lesão na panturrilha. O jogador soma dois gols e uma assistência em sete jogos no campeonato. Além deles, o lateral-direito João Lucas foi submetido a cirurgia no joelho direito na última sexta-feira (30), após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) durante partida contra o Coritiba. Segundo o departamento médico do clube, a operação foi considerada bem-sucedida, mas ainda não há prazo definido para o retorno aos gramados. VEJA MAIS João Lucas é operado após lesão grave e não tem prazo para retorno Lateral do Remo foi submetido a reconstrução do ligamento cruzado anterior após lesão contra o Coritiba Mayk projeta duelo entre Remo e Santos: 'Dentro de campo cada um defende sua camisa' Recém-contratado, lateral destaca adaptação ao Remo, disputa por posição e mira reação azulina fora de casa pela Série A Promessa do Remo, meia-atacante Kakaroto deixa o Leão Azul e fecha com o Águia de Marabá Meia-atacante Kakaroto deixou o Remo e acertou com o Azulão para as disputas da Copa Norte e também do Brasileiro Série D Do lado do Santos, a expectativa é pelo retorno de Neymar entre os titulares. O camisa 10 foi preservado na última rodada e deve começar jogando diante da torcida. Por outro lado, o atacante Gabriel Barbosa segue fora, em recuperação de um edema na panturrilha direita. O confronto também marca a reestreia do técnico Cuca no comando do Santos em jogos como mandante após cinco anos. Em duelo direto na parte de baixo da tabela, o Remo tenta somar pontos fora de casa para iniciar uma reação e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Ficha Técnica Data: Quinta-feira, dia 2 de abril de 2026 Local: Vila Belmiro, Santos (SP) Horário: 19h (de Brasília) Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva (DF) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Barreal, Thaciano (Moisés) e Rony. Técnico: Cuca Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Pavani, Picco e Yago Pikachu; Jajá, Gabriel Taliari e Alef Manga. Técnico: Léo Condé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 santos x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07