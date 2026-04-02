Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 02.04.26 7h00 Às 21h30, Bragantino e Flamengo jogarão pelo Brasileirão (Gilvan de Souza/ Flamengo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (02/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Às 19h, o Santos jogará contra o Remo pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Bragantino enfrentará o Flamengo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Santos x Remo - 19h - SporTV e Premiere Chapecoense x Atlético-MG - 19h - Premiere Palmeiras x Grêmio - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere Bragantino x Flamengo - 21h30 - TV Globo e Premiere Campeonato Brasileiro Série B São Bernardo x Operário-PR - 17h30 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Bragantino e Flamengo; veja o horário O jogo entre Bragantino x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Grêmio; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Grêmio terá transmissão ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Chapecoense x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Santos e Remo; veja o horário O jogo entre Santos x Remo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Palmeiras x Grêmio - Brasileirão 21h30 - Bragantino x Flamengo - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 19h - Santos x Remo - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 17h30 - São Bernardo x Operário-PR - Brasileiro Série B do Brasileirão Premiere 19h - Santos x Remo - Brasileirão 19h - Chapecoense x Atlético-MG - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Grêmio - Brasileirão 21h30 - Bragantino x Flamengo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37