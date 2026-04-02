Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (02/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Às 19h, o Santos jogará contra o Remo pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Bragantino enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Santos x Remo - 19h - SporTV e Premiere Chapecoense x Atlético-MG - 19h - Premiere Palmeiras x Grêmio - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere Bragantino x Flamengo - 21h30 - TV Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

São Bernardo x Operário-PR - 17h30 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Bragantino e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Bragantino x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Grêmio terá transmissão ao vivo pela GeTV, pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Chapecoense e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Chapecoense x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Santos e Remo; veja o horário

O jogo entre Santos x Remo terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Palmeiras x Grêmio - Brasileirão 21h30 - Bragantino x Flamengo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

19h - Santos x Remo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

17h30 - São Bernardo x Operário-PR - Brasileiro Série B do Brasileirão

Premiere

19h - Santos x Remo - Brasileirão 19h - Chapecoense x Atlético-MG - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Grêmio - Brasileirão 21h30 - Bragantino x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.