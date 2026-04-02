Meia Marcinho presenteia funcionários do Paysandu com chocolates

Na semana de páscoa, o meia Marcinho, do Paysandu, em nome de todo elenco, decidiu preparar uma surpresa aos funcionários do clube. O jogador presenteou todos que trabalham no Papão com chocolates.

Marcinho agradeceu por estar jogando no Paysandu, falou da importância de todos nesse processo do clube e afirmou que o gesto foi feito de coração.

“Agradecer a Deus por esse momento. Isso não é só meu, mas em nome de todo o elenco do Paysandu. É um gesto de carinho, de muito amor, foi feito de coração e que seja um momento de amor e renovar nossas energias”, disse.

O meia bicolor frisou a importância de um ambiente saudável, com funcionários trabalhando e vibrando pelos atletas e citou que quer caminhar ao lado dos colaboradores do Paysandu na possível conquista do acesso à Séria B

“Chego aqui com uma felicidade enorme de trabalhar e não poderia deixar de retribuir esse carinho que vocês [funcionários] têm por mim. Que possamos caminhar juntos, nosso objetivo maior, a Série C, está pra começar para que possamos unidos, no final do ano, conquistar o objetivo que é subir para a Série B”, comentou.

Aos 30 anos, Marcinho é titular absoluto no time bicolor. São 13 partidas pelo Papão na temporada, quatro gols marcados e duas assistências, além de ser um líder dentro e fora de campo, Marcinho foi peça fundamental na conquista do título do Campeonato Paraense em cima do Remo, maior rival alviceleste.

O Paysandu segue vivo na Copa Verde, está na 5ª fase da Copa do Brasil e enfrenta o Vasco no próximo dia 21, em Belém e inicia neste domingo (5), às 19h, no Rio de Janeiro (RJ), a caminhada na Série C, principal competição do clube na temporada diante do Volta Redonda-RJ. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.