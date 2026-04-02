Meia Marcinho presenteia funcionários do Paysandu com chocolates Jogador bicolor realizou ação nesta quinta-feira (2), no refeitório do hotel do clube Fábio Will 02.04.26 17h31 Marcinho doou chocolates aos funcionários do Papão (Divulgação) Na semana de páscoa, o meia Marcinho, do Paysandu, em nome de todo elenco, decidiu preparar uma surpresa aos funcionários do clube. O jogador presenteou todos que trabalham no Papão com chocolates. Marcinho agradeceu por estar jogando no Paysandu, falou da importância de todos nesse processo do clube e afirmou que o gesto foi feito de coração. “Agradecer a Deus por esse momento. Isso não é só meu, mas em nome de todo o elenco do Paysandu. É um gesto de carinho, de muito amor, foi feito de coração e que seja um momento de amor e renovar nossas energias”, disse. O meia bicolor frisou a importância de um ambiente saudável, com funcionários trabalhando e vibrando pelos atletas e citou que quer caminhar ao lado dos colaboradores do Paysandu na possível conquista do acesso à Séria B “Chego aqui com uma felicidade enorme de trabalhar e não poderia deixar de retribuir esse carinho que vocês [funcionários] têm por mim. Que possamos caminhar juntos, nosso objetivo maior, a Série C, está pra começar para que possamos unidos, no final do ano, conquistar o objetivo que é subir para a Série B”, comentou. Aos 30 anos, Marcinho é titular absoluto no time bicolor. São 13 partidas pelo Papão na temporada, quatro gols marcados e duas assistências, além de ser um líder dentro e fora de campo, Marcinho foi peça fundamental na conquista do título do Campeonato Paraense em cima do Remo, maior rival alviceleste. O Paysandu segue vivo na Copa Verde, está na 5ª fase da Copa do Brasil e enfrenta o Vasco no próximo dia 21, em Belém e inicia neste domingo (5), às 19h, no Rio de Janeiro (RJ), a caminhada na Série C, principal competição do clube na temporada diante do Volta Redonda-RJ. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37