Técnico do Chelsea se rende a Estêvão após goleada: 'Não há limite para ele' Na entrevista coletiva, o treinador destacou o impacto do atacante de 18 anos Estadão Conteúdo 05.04.26 10h17 Estêvão, do Chelsea (Instagram @estevaowilian_) Destaque na goleada do Chelsea por 7 a 0 sobre o Port Vale, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Estêvão foi o nome do jogo e recebeu elogios do técnico Liam Rosenior após a partida. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em Stamford Bridge, em sua segunda atuação desde que retornou de lesão. Na entrevista coletiva, o treinador destacou o impacto do atacante de 18 anos. "Não há limite para ele. Sentimos falta. Ele entra e quer a bola o tempo todo. Onde estiver em campo, é uma ameaça", afirmou. Destaque na goleada do Chelsea por 7 a 0 sobre o Port Vale, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Estêvão foi o nome do jogo e recebeu elogios do técnico Liam Rosenior após a partida. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência em Stamford Bridge, em sua segunda atuação desde que retornou de lesão. Na entrevista coletiva, o treinador destacou o impacto imediato do atacante de 18 anos. "Não há limite para ele. Sentimos falta. Ele entra e quer a bola o tempo todo. Onde estiver em campo, é uma ameaça", afirmou. A goleada em Londres teve forte participação brasileira. João Pedro marcou ainda no primeiro tempo, enquanto Andrey Santos e o próprio Estêvão balançaram as redes na etapa final, em um jogo de domínio amplo do Chelsea desde os minutos iniciais. Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Estêvão voltou a ser utilizado recentemente e já responde dentro de campo. Mesmo com pouco tempo de ritmo, mostrou personalidade para assumir protagonismo e participou diretamente do resultado. O desempenho também recoloca o atacante no radar da seleção brasileira. Fora da última Data Fifa por questões físicas, ele segue entre os principais nomes do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Classificado, o Chelsea aguarda a definição do adversário na semifinal, que será conhecida em sorteio. As partidas estão previstas para o fim de abril, em Wembley. Antes disso, a equipe volta a campo no domingo (12), contra o Manchester City, pela 32ª rodada da Premier League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Chelsea Copa da Inglaterra Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32