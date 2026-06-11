Do Re-Pa à Copa do Mundo: árbitro da abertura de 2026 apitou eliminação do Remo para o Paysandu

Wilton Pereira Sampaio, escalado para apitar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, possui um histórico de jogos envolvendo Remo e Paysandu. Ao longo dos últimos anos, o goiano esteve à frente de confrontos importantes dos clubes paraenses em competições nacionais e regionais, com resultados que incluem vitórias e derrotas para as duas equipes.

Os registros mais recentes são da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. No Mangueirão, Wilton apitou a derrota do Remo por 2 a 0 para o Fluminense. Pouco mais de um mês depois, voltou a atuar em Belém na derrota azulina por 1 a 0 para o Cruzeiro, desta vez no Baenão.

Antes disso, em 2025, o árbitro também comandou a partida entre Remo e Criciúma pela Copa do Brasil. O clube catarinense venceu por 2 a 1 no Mangueirão.

Re-Pa na Copa Verde teve vitória azulina, mas classificação bicolor

Um dos jogos mais marcantes apitados por Wilton Pereira Sampaio no Pará ocorreu em março de 2023, pela semifinal da Copa Verde. No primeiro confronto da disputa, o Remo venceu o Paysandu por 1 a 0 no Mangueirão.

Apesar da vantagem conquistada na ida, o Leão não conseguiu confirmar a classificação. No jogo de volta, o Paysandu reverteu a situação e avançou para a final da competição, eliminando o rival.

Outro clássico comandado pelo árbitro aconteceu em janeiro de 2021, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Remo derrotou o Paysandu por 1 a 0 no Mangueirão.

Paysandu acumula derrotas em jogos apitados por Wilton

Além dos dois clássicos contra o Remo, o Paysandu também teve Wilton Pereira Sampaio no apito na derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, em outubro de 2023. A partida no estádio Sylvio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, marcou o acesso do Papão para a Série B.

Já o Remo também foi derrotado sob a arbitragem do árbitro FIFA em setembro de 2021, quando perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, no Baenão, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Retrospecto de Remo e Paysandu com Wilton Pereira Sampaio

Confira os jogos envolvendo os clubes paraenses apitados pelo árbitro da abertura da Copa do Mundo de 2026 nos últimos seis anos:

Remo

Remo 0 x 2 Fluminense — Série A 2026 (derrota)

Remo 0 x 1 Cruzeiro — Série A 2026 (derrota)

Remo 1 x 2 Criciúma — Copa do Brasil 2025 (derrota)

Remo 1 x 0 Paysandu — Copa Verde 2023, semifinal (vitória)

Remo 0 x 1 Botafogo — Série B 2021 (derrota)

Remo 1 x 0 Paysandu — Série C 2021 (vitória)

Paysandu

Paysandu 0 x 1 Remo — Copa Verde 2023, semifinal (derrota)

Paysandu 0 x 1 Remo — Série C 2021 (derrota)

Volta Redonda 1 x 0 Paysandu — Série C 2023 (derrota)

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