Fora de casa, Remo não joga bem e é goleado pelo Botafogo na Série B

Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o Botafogo não aliviou e manteve a boa fase na Série B goleando o Remo pelo placar de 3 a 0, pela terceira rodada da competição nacional.

O Remo conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro Série B. O Leão não conseguiu desempenhar um bom futebol, principalmente no segundo tempo. A equipe alvinegra dominou o time azulino na segunda etapa, pressionando a saída de bola e não deixando o Remo jogar.

Primeiro tempo

O Botafogo tomou as ações da partida, jogando em casa, o time da “Estrela Solitária” começou em cima, pressionando. O Remo acuado, demorou um pouco para “entrar” na partida e isso só ocorreu depois que o Botafogo abriu o marcador.

Na rede

O clube carioca chegou nas costas de Thiago Ennes. A bola foi raspada e Chay recebeu, dominou, entrou na área e acertou o canto direito de Vinícius, sem chance para o goleiro remista, 1 a 0 Fogão, aos 13 minutos.

Equilibrou

O gol sofrido despertou o Remo no jogo e fez o Leão jogar mais no campo do ataque, isso não impedia o Botafogo tentar em jogadas de contra-ataque, mas o clube paraense conseguiu ter mais posse de bola, tentava as jogadas principalmente pelo lado direito com Dioguinho, mas sem criatividade

Gedoz

O meia azulino esteve sumido em campo, pouco acrescentou nas articulações, porém, dos pés dele quase sai o passe para o gol de empate, mas Renan Gorne cabeceou para fora, desperdiçando boa chance para o Leão.

Renan Corne teve apenas uma chance na partida (Samara Miranda / Remo)

Segunda etapa e contra-ataque mortal

Na volta do intervalo os clubes retornaram com as mesmas formações, porém com o Remo sonolento e o Botafogo acabou se aproveitando disso e não demorou para ampliar o marcador. Aos 14 minutos Ronald é lançado na direita, cortou para o meio e achou Rafael navarro sozinho, que entrou na área e tocou na saída de Vinícius, 2 a 0.

Desandou geral

O Remo sentiu o gol e Bonamigo resolveu mudar, colocando Rafinha, Gabriel Lima e Vinícius Kiss, nos postos do discreto Gedoz, Jefferson e Uchôa, porém o Remo levou o terceiro gol. Pedro Castro recebeu no meio, avançou e chutou forte, no canto direito de Vinícius, 3 a 0, aos 20 min.

Tentativas em vão

Com as mudanças o Leão voltou a ter posse de bola e jogar no campo de ataque, além de tentar mais em chutes de fora da área, mas não teve sucesso nas finalizações.

Panorama

Com a vitória o Botafogo chegou aos sete pontos e continua invicto na Série B e ocupa agora a terceira posição. Já o Remo permanece com quatro pontos e agora ocupa a 10ª colocação.

Agenda

O próximo jogo do Botafogo na Série B será na quarta-feira (16), contra o Londrina-PR, no Paraná (PA). Já o Remo recebe o Vitória-BA, às 16h, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Ficha técnica – Botafogo x Remo – Terceira rodada da Série B 2021

Local: Estádio Raulino de Oliveira - Volta Redonda (RJ)

Horário: 16h

Data: 13.06.2021

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Auxiliares: Fábio Pereira e Fernando Gomes da Silva (TO)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves (RJ)

Cartões amarelo: Guilherme e Gilvan (BOT); Anderson Uchôa e Rafael Jansen (REM)

Gols: Chay 13’/1T, Rafael Navarro 14’/2T e Pedro castro 20’/2T (BOT)

Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama. Guilherme (Pedro Castro), Ronald (Daniel Borges) e Marco Antônio (Ricardinho); Chay (Diego Gonçalves) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca.

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon (Igor), Uchôa (Vinícius Kiss), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz (Gabriel Lima); Dioguinho, Jefferson (Rafinha) e Renan Gorne. Técnico: Paulo Bonamigo.