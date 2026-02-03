Presidente da Fifa avalia o fim da suspensão à Rússia e diz que Trump mereceu prêmio da paz

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrou-se favorável a um retorno da Rússia e de seus clubes às competições internacionais num claro sinal de que a suspensão de quatro anos imposta ao país caminha para ser revogada.

Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições organizadas pela entidade e também pela Uefa desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

De acordo com o mandatário, essa questão precisa ser revista. "Essa proibição não alcançou nada, apenas gerou mais frustração e ódio", afirmou o dirigente em entrevista à Sky Sports.

O fim da punição, segundo Infantino, teria benefícios imediatos e declarou que a Fifa "nunca deveria proibir nenhum país de jogar futebol por causa dos atos de seus líderes políticos". "A possibilidade de meninas e meninos da Rússia jogarem futebol em outras partes da Europa seria uma grande ajuda", completou.

O discurso do presidente, no entanto, não foi bem recebido pelo ministro dos Esportes da Ucrânia, Matvii Bidnyi, que classificou os comentários de Infantino como "irresponsáveis e infantis."

Infantino defendeu ainda a decisão da entidade em conceder o "Prêmio da paz da Fifa" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob o argumento de que ele encerrou vários conflitos bélicos desde o seu retorno ao poder, em janeiro de 2025. "Objetivamente, ele merece", afirmou o mandatário ítalo-suíço.