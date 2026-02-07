Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro

Atlético MG x Athletic-MG disputam hoje, sábado (07/02), a 7° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético MG x Athletic MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Atlético-MG permanece invicto no Campeonato Mineiro e é o vice-líder do Grupo A com 2 vitórias, 4 empates, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Athletic está em 3° lugar no Grupo C da competição e acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 11 gols sofridos.

VEJA MAIS

Atlético x Athletic: prováveis escalações

Galo: Everson; Preciado, Alonso, Vitor Hugo e Pascini; Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Scarpa; Reinier e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletic: Robert; Zeca, J.Silva, Índio e Enzo; Ian Luccas e Cabezas; L Filipe, Braga e Vera; Tavares. Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Athletic Club

Campeonato Mineiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 18h30