Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.02.26 17h30 O Atlético-MG vem de uma derrota de 1 a 0 para o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Atlético MG x Athletic-MG disputam hoje, sábado (07/02), a 7° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético MG x Athletic MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Atlético-MG permanece invicto no Campeonato Mineiro e é o vice-líder do Grupo A com 2 vitórias, 4 empates, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Athletic está em 3° lugar no Grupo C da competição e acumula 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Atlético x Athletic: prováveis escalações Galo: Everson; Preciado, Alonso, Vitor Hugo e Pascini; Franco, Igor Gomes, Victor Hugo e Scarpa; Reinier e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli. Athletic: Robert; Zeca, J.Silva, Índio e Enzo; Ian Luccas e Cabezas; L Filipe, Braga e Vera; Tavares. Técnico: Rui Duarte. FICHA TÉCNICA Atlético-MG x Athletic Club Campeonato Mineiro Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 18h30