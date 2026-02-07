Barcelona x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) por La Liga Barcelona e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.02.26 11h15 O Barcelona soma 31 pontos a mais que o Mallorca em La Liga (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Mallorca disputam hoje, sábado (07/02), a 23° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Mallorca ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera La Liga e acumula 18 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 60 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já Mallorca está em 14° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Barcelona x Mallorca: prováveis escalações Barcelona: Joan García; João Cancelo, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; De Jong, Fermín López (Marc Bernal) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford (Raphinha) e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick. Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, David López, Martin Valjent e Johan Mojica; Samú Costa e Omar Mascarell; Takuma Asano, Sergi Darder e Jan Virgili; Vedat Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate. FICHA TÉCNICA Barcelona x Mallorca Campeonato Espanhol - La Liga Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 12h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona jogos de hoje La Liga Mallorca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 12h30 Campeonato Alemão Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.02.26 12h30 Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00