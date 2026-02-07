Barcelona x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) por La Liga

Barcelona x Mallorca disputam hoje, sábado (07/02), a 23° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera La Liga e acumula 18 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 60 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já Mallorca está em 14° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 28 gols marcados e 34 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Barcelona x Mallorca: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; De Jong, Fermín López (Marc Bernal) e Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford (Raphinha) e Ferran Torres. Técnico: Hans Flick.

Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, David López, Martin Valjent e Johan Mojica; Samú Costa e Omar Mascarell; Takuma Asano, Sergi Darder e Jan Virgili; Vedat Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Mallorca

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 12h15