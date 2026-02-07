Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 07.02.26 10h30 O Borussia soma 26 pontos a mais que o Wolfsburg pela Bundesliga (Facebook/ @vflwolfsburg.int) Wolfsburg x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (07/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 11h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wolfsburg x Borussia Dortmund ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Borussia é o vice-líder da Bundesliga e acumula 13 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 41 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Alemão. Já o Wolfsburg está em 14° lugar com 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Wolfsburg x Borussia Dortmund: prováveis escalações Wolfsburg: Grabara; Bürger, Vavro, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Amoura; Pejčinović. Técnico: Daniel Bauer. Borussia: Kobel; Süle, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovač. FICHA TÉCNICA Wolfsburg x Borussia Dortmund Bundesliga 2026 Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, às 11h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Wolfsburg Borussia Dortmund Bundesliga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 12h30 Campeonato Alemão Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.02.26 12h30 Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00