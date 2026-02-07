Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga

Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Borussia soma 26 pontos a mais que o Wolfsburg pela Bundesliga (Facebook/ @vflwolfsburg.int)

Wolfsburg x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (07/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 11h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Wolfsburg x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia é o vice-líder da Bundesliga e acumula 13 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 41 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Alemão.

Já o Wolfsburg está em 14° lugar com 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Wolfsburg x Borussia Dortmund: prováveis escalações

Wolfsburg: Grabara; Bürger, Vavro, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Amoura; Pejčinović. Técnico: Daniel Bauer.

Borussia: Kobel; Süle, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovač.

FICHA TÉCNICA
Wolfsburg x Borussia Dortmund
Bundesliga 2026
Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha
Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, às 11h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Wolfsburg

Borussia Dortmund

Bundesliga 2026

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League

Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 12h30

Campeonato Alemão

Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

08.02.26 12h30

Futebol

Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8)

Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela.

08.02.26 9h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo

Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico

08.02.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

Futebol

Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão

Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão

08.02.26 7h30

É HOJE!

Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo

Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região

08.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda