Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga

Wolfsburg x Borussia Dortmund disputam hoje, sábado (07/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo começa às 11h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolfsburg x Borussia Dortmund ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, pela SporTV e pela CazéTV, a partir das 11h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia é o vice-líder da Bundesliga e acumula 13 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 41 gols marcados e 19 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 vitórias pelo Campeonato Alemão.

Já o Wolfsburg está em 14° lugar com 5 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 42 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Wolfsburg x Borussia Dortmund: prováveis escalações

Wolfsburg: Grabara; Bürger, Vavro, Koulierakis, Zehnter; Gerhardt, Arnold; Eriksen, Majer, Amoura; Pejčinović. Técnico: Daniel Bauer.

Borussia: Kobel; Süle, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovač.

FICHA TÉCNICA

Wolfsburg x Borussia Dortmund

Bundesliga 2026

Local: Volkswagen Arena, em Wolfsburg, Alemanha

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, às 11h30