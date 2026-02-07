Wolverhampton x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/02) pela Premier League

Wolves x Chelsea disputam hoje, sábado (07/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolverhampton x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Wolverhampton é o lanterna da Premier League e acumula 1 vitória, 5 empates, 18 derrotas, 15 gols marcados e 45 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Chelsea está em 5° lugar e soma 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 42 gols marcados e 27 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Wolves x Chelsea: prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá; Santiago Bueno, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera; Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes e Rodrigo Gomes; Hwang Hee-Chan e Tolu Arokodare. Técnico: Rob Edwards.

Chelsea: Robert Sanchez; Jorrel Hato, Benoit Badiashile, Benoit Badiashile e Malo Gusto; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x Chelsea

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 12h