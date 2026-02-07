Wolverhampton x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/02) pela Premier League Wolves e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.02.26 11h00 O Chelsea soma 32 pontos a mais que o Wolverhampton na Premier League (X/ @ChelseaFC) Wolves x Chelsea disputam hoje, sábado (07/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wolverhampton x Chelsea ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Wolverhampton é o lanterna da Premier League e acumula 1 vitória, 5 empates, 18 derrotas, 15 gols marcados e 45 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Chelsea está em 5° lugar e soma 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 42 gols marcados e 27 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Arsenal x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Arsenal e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Wolves x Chelsea: prováveis escalações Wolverhampton: José Sá; Santiago Bueno, Emmanuel Agbadou e Yerson Mosquera; Hugo Bueno, Mateus Mané, André, João Gomes e Rodrigo Gomes; Hwang Hee-Chan e Tolu Arokodare. Técnico: Rob Edwards. Chelsea: Robert Sanchez; Jorrel Hato, Benoit Badiashile, Benoit Badiashile e Malo Gusto; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Alejandro Garnacho, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior. FICHA TÉCNICA Wolverhampton x Chelsea Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 12h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Wolverhampton Chelsea Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 12h30 Campeonato Alemão Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.02.26 12h30 Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00