Arsenal x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League

Arsenal x Sunderland disputam hoje, sábado (07/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo acontece às 12h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera a Premier League e acumula 16 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 46 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Sunderland está em 8° lugar com 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Arsenal x Sunderland: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Havertz, Gyökeres (Gabriel Martinelli) e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Diarra, Le Fée, Hume e Talbi; Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Sunderland

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 12h