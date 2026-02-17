VÍDEO: torcedor mostra coleção com mais de 70 camisas do Clube do Remo

Um torcedor do Clube do Remo chamou atenção nas redes sociais ao exibir uma coleção com mais de 70 camisas do time azulino. O vídeo, publicado no Instagram, viralizou entre os remistas e rendeu centenas de comentários elogiando a dedicação ao clube.

O colecionador é o paraense Adriano Queiroz, que revelou que todas as peças foram reunidas em apenas um ano. Segundo ele, a maioria das camisas foi encontrada em brechós especializados em uniformes de times, incluindo modelos de diferentes épocas que marcaram a história do Leão.

No vídeo, Adriano mostra um espaço especial dedicado aos “mantos” azulinos. As camisas estão organizadas em um canto exclusivo da casa, com destaque para uma peça emoldurada e autografada por jogadores do clube.

Em tom de brincadeira, ele escreveu: “Imagina odiar o meu time e não poder dizer que a camisa dele é feia”.

“Que Deus te proteja da minha inveja 🙌”, comentou um seguidor. “Só quem é remista sabe o quão difícil é ter essa coleção 🔥”, escreveu outro.