VÍDEO: torcedor mostra coleção com mais de 70 camisas do Clube do Remo Peças foram garimpadas por Adriano Queiroz em brechós especializados e incluem raridades Hannah Franco 17.02.26 13h03 Coleção de camisas do Remo viraliza nas redes sociais. (Instagram/@adrianopqueiroz) Um torcedor do Clube do Remo chamou atenção nas redes sociais ao exibir uma coleção com mais de 70 camisas do time azulino. O vídeo, publicado no Instagram, viralizou entre os remistas e rendeu centenas de comentários elogiando a dedicação ao clube. O colecionador é o paraense Adriano Queiroz, que revelou que todas as peças foram reunidas em apenas um ano. Segundo ele, a maioria das camisas foi encontrada em brechós especializados em uniformes de times, incluindo modelos de diferentes épocas que marcaram a história do Leão. VEJA MAIS Filho de Faustão usa camisa do Clube do Remo na Sapucaí João Silva vestiu uniforme do Leão Azul no Nosso Camarote na noite da última segunda-feira (16) Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo No vídeo, Adriano mostra um espaço especial dedicado aos "mantos" azulinos. As camisas estão organizadas em um canto exclusivo da casa, com destaque para uma peça emoldurada e autografada por jogadores do clube. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em tom de brincadeira, ele escreveu: "Imagina odiar o meu time e não poder dizer que a camisa dele é feia". "Que Deus te proteja da minha inveja 🙌", comentou um seguidor. "Só quem é remista sabe o quão difícil é ter essa coleção 🔥", escreveu outro.