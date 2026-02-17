Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: torcedor mostra coleção com mais de 70 camisas do Clube do Remo

Peças foram garimpadas por Adriano Queiroz em brechós especializados e incluem raridades

Hannah Franco
fonte

Coleção de camisas do Remo viraliza nas redes sociais. (Instagram/@adrianopqueiroz)

Um torcedor do Clube do Remo chamou atenção nas redes sociais ao exibir uma coleção com mais de 70 camisas do time azulino. O vídeo, publicado no Instagram, viralizou entre os remistas e rendeu centenas de comentários elogiando a dedicação ao clube.

O colecionador é o paraense Adriano Queiroz, que revelou que todas as peças foram reunidas em apenas um ano. Segundo ele, a maioria das camisas foi encontrada em brechós especializados em uniformes de times, incluindo modelos de diferentes épocas que marcaram a história do Leão.

No vídeo, Adriano mostra um espaço especial dedicado aos “mantos” azulinos. As camisas estão organizadas em um canto exclusivo da casa, com destaque para uma peça emoldurada e autografada por jogadores do clube.

Em tom de brincadeira, ele escreveu: “Imagina odiar o meu time e não poder dizer que a camisa dele é feia”. 

“Que Deus te proteja da minha inveja 🙌”, comentou um seguidor. “Só quem é remista sabe o quão difícil é ter essa coleção 🔥”, escreveu outro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

