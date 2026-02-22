Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou'

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, fez um pedido público de desculpas à árbitra Daiane Muniz na zona mista do Cícero De Souza Marques, após a derrota para o São Paulo. O defensor se retratou por fortes declarações de cunho machista feitas contra a juíza.

Além da juíza, o atleta do Massa Bruta estendeu o pedido de perdão a todas as mulheres. Ele também revelou ter ido até o vestiário da arbitragem para se desculpar com Daiane, que aceitou o perdão. Gustavo Marques ainda citou cobranças da própria esposa e da mãe por conta das declarações polêmicas.

As declarações de Gustavo Marques

"Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo e do Brasil. Falei coisas que não deveria para a Daniela (Daiane). Fui ao vestiário dela e pedi perdão para ela e para a assistente dela", afirmou o zagueiro. "Minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Estou aqui para pedir perdão, estou sendo homem. Todo ser humano erra", completou ele.

O jogador prosseguiu sua fala destacando o contexto: "Acho que o futebol faz parte disso que aconteceu, sendo mulher ou homem. O que eu falei ali não condiz com o que eu sou. Sou um cara muito honesto em tudo o que faço. A gente tem que ter respeito, seja quem apitar nosso jogo, homem ou mulher. Eles estão trabalhando, a gente também."

Ele contextualizou o ocorrido: "No momento do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, a gente estava tão empenhado pelo título...". O jogador reiterou: "Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo".

Sobre a reação de Daiane Muniz, Gustavo Marques relatou: "Ela aceitou meu perdão. Falou para eu tomar cuidado, porque tem mulheres que não vão aceitar a fala que eu tive. Ela viu que eu estava triste, amargurado. Ela me perdoou e falou para eu ter mais cuidado com as palavras."

O jogo e a classificação do São Paulo

A polêmica surgiu após a partida em que o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino. Com gols de Bobadilla e Lucas Moura, o Tricolor do Morumbis estufou as redes adversárias. Gustavo Marques chegou a descontar para o Bragantino nos minutos finais, que ainda teve Alan Franco expulso.

Apesar da pressão do Massa Bruta, o São Paulo suportou o resultado e garantiu a vaga na semifinal da competição. O adversário do Tricolor na próxima fase ainda não foi definido.