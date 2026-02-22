Zagueiro pede desculpas para árbitra após comentário de cunho machista: 'Minha mãe me xingou' Gustavo Marques polemizou após eliminação do Bragantino contra o São Paulo Redação O Liberal 22.02.26 8h56 O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, fez um pedido público de desculpas à árbitra Daiane Muniz na zona mista do Cícero De Souza Marques, após a derrota para o São Paulo. O defensor se retratou por fortes declarações de cunho machista feitas contra a juíza. Além da juíza, o atleta do Massa Bruta estendeu o pedido de perdão a todas as mulheres. Ele também revelou ter ido até o vestiário da arbitragem para se desculpar com Daiane, que aceitou o perdão. Gustavo Marques ainda citou cobranças da própria esposa e da mãe por conta das declarações polêmicas. As declarações de Gustavo Marques "Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo e do Brasil. Falei coisas que não deveria para a Daniela (Daiane). Fui ao vestiário dela e pedi perdão para ela e para a assistente dela", afirmou o zagueiro. "Minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Estou aqui para pedir perdão, estou sendo homem. Todo ser humano erra", completou ele. O jogador prosseguiu sua fala destacando o contexto: "Acho que o futebol faz parte disso que aconteceu, sendo mulher ou homem. O que eu falei ali não condiz com o que eu sou. Sou um cara muito honesto em tudo o que faço. A gente tem que ter respeito, seja quem apitar nosso jogo, homem ou mulher. Eles estão trabalhando, a gente também." Ele contextualizou o ocorrido: "No momento do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, a gente estava tão empenhado pelo título...". O jogador reiterou: "Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo". Sobre a reação de Daiane Muniz, Gustavo Marques relatou: "Ela aceitou meu perdão. Falou para eu tomar cuidado, porque tem mulheres que não vão aceitar a fala que eu tive. Ela viu que eu estava triste, amargurado. Ela me perdoou e falou para eu ter mais cuidado com as palavras." O jogo e a classificação do São Paulo A polêmica surgiu após a partida em que o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino. Com gols de Bobadilla e Lucas Moura, o Tricolor do Morumbis estufou as redes adversárias. Gustavo Marques chegou a descontar para o Bragantino nos minutos finais, que ainda teve Alan Franco expulso. Apesar da pressão do Massa Bruta, o São Paulo suportou o resultado e garantiu a vaga na semifinal da competição. O adversário do Tricolor na próxima fase ainda não foi definido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas 21.02.26 23h27 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Futebol Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. 22.02.26 7h00 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11