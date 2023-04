Warner Bros anuncia lançamento de jogo competitivo de Harry Potter

A Warner Bros. Games anunciou nesta segunda-feira (17), o lançamento de um novo jogo da saga de J.K Rowling: Harry Potter- Campeões do Quadribol. O novo universo do bruxo será um jogo esportivo focado na competição de quadribol entre as casas Lufa-Lufa, Corvinal, Grifinória e Sonserina, disponível para PC e consoles, até o momento

Além da divulgação, foi confirmado que o game já está disponível em testes limitados, tendo acesso a partir da inscrição no site oficial do jogo. O anúncio foi feito pelo perfil oficial da Warner através do Twitter; confira o trailer

O jogo permite aos usuários ampla navegação e experiência no universo como a customização dos personagens, ferramentas, e outras variedades. O título é uma experiência autêntica ao quadribol, algo pedido pelos fãs há muito tempo. Entretanto, esse não é o único jogo de 'Harry Potter', o último projeto lançado foi o ‘Hogwarts Legacy’, que se tornou sucesso de vendas,

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)