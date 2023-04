'Game Of Thrones' ganha nova série baseada no livro ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’

A Warner Bros.Discovery divulgou nesta quarta-feira (12) a criação do Max, novo streaming da empresa e confirmou algumas produções da plataforma. Entre elas, está a nova série da saga ‘Game Of Thrones’, baseada no livro ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, de George R. R Martin.

A produção foi confirmada pela revista americana ‘Variety’ durante a divulgação do streaming, que juntará as plataformas da HBO Max e Discovery+. De acordo com a sinopse, o spin-off se passará um século antes dos eventos de Game Of Thrones, e acompanha dois heróis improváveis vagando por Westeros: Sor Duncan, o Alto e seu escudeiro, Egg.

A história será situada na época em que os Targaryen ainda controlavam o Trono de Ferro e a memória do último dragão não havia sido esquecida. “Um século antes de Game Of Thrones, havia Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro, Egg”, diz a legenda do post.

O elenco e data de estreia ainda não foram confirmados, mas o roteiro será produzido por George R. R. Martin, autor da saga. Este é o segundo spin-off de 'GOT' após o lançamento de ‘A Casa do Dragão’, produzida pela HBO e com segunda temporada confirmada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)