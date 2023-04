Segunda temporada de ‘A Sogra Que Te Pariu’ está disponível na Netflix

A segunda temporada de ‘A Sogra Que Te Pariu’ já está disponível na Netflix. Agora, Rodrigo Sant’anna retorna com a Dona Isadir para mais uma, colocar de cabeça para baixo a vida do seu filho Carlos (Rafael Zulu) e da nora Alice (Lidi Lisboa).

A comédia, que é a primeira sitcom multicâmera brasileira da Netflix, divertiu e encantou o público no Brasil e no mundo com sua primeira temporada, alcançando o sexto lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa do serviço.

“Agradeço muito a todo público que acompanha a série. Acho que as questões do cotidiano, a história de girar em torno de uma sogra, que é uma figura tão popular da humanidade e universal, colabora para que o projeto seja um acerto e esteja indo para uma segunda temporada”, avalia o ator.

Nos novos episódios, Dona Isadir, depois de passar alguns meses na prisão, onde aprendeu golpes de WhatsApp, fez amizades e se apaixonou, encontra agora uma nova desculpa para se manter na casa de seu filho: cuidar do seu novo neto que está à caminho.

“Olha, acho que uma segunda temporada é sempre mais legal porque o elenco está mais entrosado, os personagens estão mais verdadeiros. Então, minha expectativa é que as pessoas se divirtam mais ainda na segunda temporada, do que se divertiram na primeira”, conta.

‘A Sogra Que Te Pariu’ tem criação, roteiro e direção geral de Rodrigo Sant’Anna, que também atua como protagonista da série. Tendo o humor como tema central, esta temporada se difere da primeira por conta do amadurecimento na relação entre os personagens. Além disso, Dona Isadir marca presença em diversos locais com diversas cenas externas e uma quantidade maior de lugares diferentes nestes novos episódios.

Mesmo com a evolução do humor e a necessidade do profissional em se comprometer ao falar sobre determinados temas com responsabilidade, o que sempre arranca boas risadas é rir de temas cotidianos.

“Diante da evolução da humanidade, é natural que a gente encontre outros caminhos para fazer piada, para que a gente encontre outras formas de rir que não sejam de minorias, que não sejam de pessoas que já sofreram tanto até aqui. Eu fico feliz pela nossa série evidenciar o protagonismo de uma família preta, morando num lugar de alto padrão. Isso já é uma mudança de rota do que estamos habituados a assistir”, avalia Rodrigo Sant’anna.

Produzida pela ‘Os Suburbanos Produções’, a série é dirigida por Marco Rodrigo e conta com Pedro Ottoni, Bárbara Sut, Ney Lima, Daniela Fontan e Thaissa Carvalho no elenco. São dez episódios liberados.