'Cidade Invisível 2': ator paraense Boá Júnior fala sobre atuação na série

O empreendedor cultural paraense, e agora ator, Boaventura Franco Carneiro Júnior, ou Boá Júnior, como é conhecido, comemora o sucesso de ter feito parte do elenco da série “Cidade Invisível 2”, produzida pela Netflix. A série mostra a história de um policial ambiental, vivido por Marco Pigossi, que descobre um mundo oculto de entidades mitológicas do folclore brasileiro, enquanto busca uma conexão entre a morte de sua esposa e a aparição de um boto-cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro.

Boá, que foi nascido e criado na Ilha do Combu e hoje trabalha como empreendedor na região, acredita que a série foi uma forma de valorizar e respeitar a cultura local. “Precisamos preservar nossos rios e a floresta, amo minha terra, por isso é preciso ter equilíbrio para que tudo viva em harmonia, busco sempre passar essa mensagem”, afirmou.

O jovem ator conta que, após ter um conteúdo viralizado através do “Tik Tok”, começou a ter um interesse por atuação nas telonas. “Eu já fazia algumas pré-produções, fui convidado em 2021 para participar de um reality no canal HBO de aventura”, contou. Boá completa que logo em seguida, recebeu propostas de atuação. “Eu abracei essas oportunidades, hoje para além de conseguir representar minha ilha, as crianças e os jovens que vivem nela, pude mostrar que é possível desenvolver muita coisa com as nossas riquezas”.

Ao ser questionado sobre a experiência de ter vivido o personagem “Nino” na série da Netflix, ele comemora o sucesso. “Minha experiência foi incrível, fui acolhido por todos”. O ator conta o momento desafiador que passou ao vivenciar, na prática, a atuação em uma grande série. “O papel não era tão fácil, mas eu sei remar desde criança, sei pilotar ‘rabeta’ e sou amazônida”, esclareceu.

O ator paraense agradeceu ainda por todo suporte que recebeu durante as gravações de Cidade Invisível em Belém. “Tive uma equipe que me deu tudo que eu precisava, para que tudo desse certo”. Ele comemora ainda todo o carinho que tem recebido por mensagens de pessoas de várias partes do estado do Pará. “Estou muito feliz com tudo que a série me proporcionou e tem me proporcionado”, concluiu.