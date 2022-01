Avós de estrela de Harry Potter se apaixonaram em Belém

Muitos sabem que o ator hollywoodiano Alfred Lewis Enoch tem raízes brasileiras. Ele já morou em Salvador, a capital da Bahia, e fala português fluentemente, já que é graduado na língua pela Universidade de Oxford.

A novidade da vez é que o Dean Thomas da saga de filmes "Harry Potter" tem uma ligação curiosa com o Pará: os avós dele se conheceram na capital Belém, onde se apaixonaram antes de se mudarem para o Rio de Janeiro, onde a mãe de Alfred nasceu.

Em reportagem publicada em O Liberal neste domingo, sobre a imigração barbadiana e libanesa em Belém do Pará, o repórter Sérgio Chêne conversou com o historiador Marcos Paulo Evaristo, que escreve um livro sobre os imigrantes de Barbados em Belém, que somam aproximadamente 40 famílias.

Na pesquisa para a publicação, Marcos Paulo relata que Alfred é filho da médica Etheline Margareth Lewis Enoch com o ator William Russell Enoch. Os avós do ator que interpreta Wes Gibbins em "How to get away with murder" se conheceram em Belém e seguiram para o Rio de Janeiro, na década de 1940, e lá tiveram filhos, entre eles a mãe de Alfred, que é brasileira de origem afro-barbadiana. Já Alfred nasceu em Londres, no Reino Unido, em 1988, e portanto é considerado anglo-brasileiro.