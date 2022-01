Diretor quebrou a costela em gravações de 'Harry Potter', revela história em especial de aniversário

Chegou ao streaming o tão aguardado especial "De Volta a Hogwarts", que celebra os 20 anos da estreia do primeiro filme da saga "Harry Potter". Entre reencontros do elenco e histórias de bastidores, uma chamou a atenção: o ator James Phelps, que viveu Fred Weasley, acidentalmente quebrou as costelas do diretor Mike Newell nas gravações de "Harry Potter e o Cálice de Fogo".

Mike Newell, que dirigiu o quarto filme da saga, "Harry Potter e o Cálice de Fogo", contou que tentava dar instruções a James para uma cena em que os gêmeos Weasley brigavam. As coisas acabaram não saindo como o esperado, até porque na época o cineasta já era um senhor com mais de 60 anos.

“Me lembro de agarrá-lo pela cintura, tentando jogá-lo de um lado para o outro. Nisso eu quebrei algumas costelas”, contou Newell. “Foi uma agonia absoluta. Mas eu pude me divertir com isso e todos se sentiram melhor”, completou ele, que ainda brincou com a idade. “Eu já era um homem de 60 anos naquela época. Realmente não é algo que eu devia ter feito.”

O especial "De Volta a Hogwarts" está disponível no HBO Max. Assista ao trailer: