Fãs da série Harry Potter competem para saber quem conhece mais sobre o universo mágico

A maior competição da história do Mundo Mágico chega à HBO Max e ao Cartoon Network com o torneio Harry Potter: O Campeonato das Casas de Hogwarts, nesta quarta-feira, 8, às 21h, com transmissão simultânea no canal Warner Channel. O especial de quatro episódios faz parte da comemoração dos 20 anos da estreia do primeiro filme da série.

Apresentado pela atriz Helen Mirren, vencedora do Oscar, o especial contará com uma presença de celebridades, incluindo alguns membros do elenco de Harry Potter, como Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson, Luke Youngblood e fãs como Pete Davidson e Jay Leno.

A competição contará com participantes que defenderão sua casa em Hogwarts em equipes de três, e se enfrentarão em quatro batalhas épicas para responder a centenas de perguntas triviais sobre o Mundo Mágico e determinar quem conhece este universo tão profundamente quanto a palma de suas mãos. As equipes vencedoras de cada rodada avançam para a grande final para disputar o título.

Junto com o troféu e o direito de se gabar como grande conhecedor da franquia, a casa vencedora receberá uma viagem única para as instalações do Mundo Mágico, incluindo $ 1.000 em compra na loja Harry Potter em Nova York, ingressos para a premiada produção da Broadway, Harry Potter e A Criança Amaldiçoada, uma viagem para a nova experiência turística de Harry Potter: A Exposição, uma viagem de três dias e três noites para O Mundo Mágico de Harry Potter no Universal Orlando Resort e um convite exclusivo para ver Animais Fantásticos: O Segredos de Dumbledore.

Agende-se:

Episódio 1: Grifinória vs Lufa-Lufa

Quarta-feira, 8 de dezembro, às 21h na HBO Max, Cartoon Network e Warner Channel

Os corajosos grifinórios enfrentam os leais lufanos com as estrelas convidadas Pete Davidson, Simon Fisher-Becker, Matthew Lewis e Luke Youngblood.

Episódio 2: Corvinal vs Sonserina



Quarta-feira, 15 de dezembro, às 21h na HBO Max, Cartoon Network e Warner Channel

Os sábios e engenhosos corvinais colidem com os orgulhosos e ambiciosos sonserinos, apresentando Tom Felton, Shirley Henderson, Jay Leno e Luke Youngblood.



Episódio 3: A Rodada Wildcard



Quarta-feira, 22 de dezembro, às 21h na HBO Max, Cartoon Network e Warner Channel



Com Dan Fogler e Luke Youngblood como convidados, vem o confronto entre as duas casas que perderam suas batalhas anteriores com a última chance de tomar seu lugar na grande final.



Episódio 4: O Grande Final



Quarta-feira, 29 de dezembro, às 21h na HBO Max, Cartoon Network e Warner Channel



Uma noite histórica na história de Hogwarts chega com o grand finale, embalado com convidados especiais mágicos. Depois de intensos duelos, uma casa levantará o primeiro troféu do Torneio da Casa de Hogwarts.