O Brasil na franquia 'Harry Potter'; entenda como o país pode aparecer em 'Animais Fantásticos'

O trailer de "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", finalmente foi revelado ao público nesta segunda-feira, 13. Mas as primeiras imagens do terceiro filme da franquia derivada de "Harry Potter" chamaram a atenção de fãs brasileiros por certos detalhes: o Brasil deve ter uma participação importante na nova aventura. Entenda:

1 - Foto do Rio de Janeiro

A euforia começou há três anos, um dia em que a autora de "Harry Potter", J.K Rowling - envolvida em casos de transfobia - publicou uma foto de uma rua do centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, ela revelou que o próximo filme de "Animais Fantásticos" seria ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1930, época em que o novo filme se passa.

2 - Rio de Janeiro cancelado

Com o trailer que chegou nesta segunda-feira, 13, o Rio de Janeiro parece ter ficado de fora das filmagens. Segundo informações do jornal O Tempo, jornalistas estrangeiros que tiveram acesso às primeiras cenas do filme, já tinham reportado que a capital carioca ficou de fora.

3 - Referências ao Brasil

Sem ambientações no Rio, o filme, no entanto, traz uma série de referências ao Brasil. O trailer mostra que o mundo bruxo passará por uma eleição no período em que a história se passa. Diversos cartazes escritos em claro português mostram uma bruxa brasileira que carrega o sobrenome Santos, na disputa pelo cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos (uma espécie de ONU do mundo mágico). Ela disputa o cargo contra o bruxo chinês.

4 - Maria Fernanda Cândido

Esta bruxa em questão, que estampa diversos cartazes e estandartes com palavras em português, é Vicência Santos, personagem da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido. Ela confirmou sua participação no novo filme com uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira, 13, levando os fãs brasileiros à loucura.

5 - Floresta tropical

O personagem que liga as histórias de "Animais Fantásticos" é Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista - tipo de especialista em criaturas fantásticas. E quando o assunto é fauna, a Amazônia pode ser um prato cheio para ser explorado na narrativa. Mas o que o trailer traz dessa possibilidade é apenas um vislumbre, quando uma das cenas mostra Newt no que parece ser uma floresta tropical.

Newt Scamander em floresta tropical, no trailer de 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' (Reprodução/YouTube)

No universo mágico de "Harry Potter" expandido para diversas plataformas além dos filmes, há uma escola de bruxaria no Brasil chamada Castelobruxo, que fica localizada na Amazônia brasileira, pode ser tão antiga quanto Hogwarts, e recebe estudantes de toda a América do Sul.

Assista ao trailer de 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore':